小欖簡約公屋｜工程師：核心牆落石屎或現螺絲移位 工人擅剪螺絲絕不容許｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】小欖樂安排「簡約公屋」項目，被發現有 23 個連接現場建造混凝土核心牆的撐板上的螺絲遭擅自切割，分判商涉事工人遭解僱。香港工程師學會前會長卜國明今早（15 日）出席電台節目時指，相關螺絲是用作接駁「組裝合成法」組件，如果螺絲移位，可以找工程師評估並且補救，例如補種螺絲，但工人擅自剪走螺絲則絕對不容許。卜國明又說，今次事件並不代表「組裝合成法」有問題。
卜國明今早在港台節目《千禧年代》表示，建築物的核心牆要同時承受垂直力和橫向力，建造核心牆時會在裡面先設置好螺絲頭，等候組裝合成組件抵達時，透過螺絲將核心牆跟組裝合成組件接駁。卜國明推斷，今次可能是核心牆落石屎過程中，出現個別螺絲移位，令其跟組件接駁位置未能完全對準，「可能應該要鑲 12 粒螺絲，最終只鑲到 10 粒，爭兩粒」，工友並且私自剪走不對位的螺絲。
補救方法包括減走移位螺絲
卜國明說，螺絲未能完全對準的情況不罕見，但一般設計接納到小程度失誤，「譬如要鑲 12 粒螺絲，但可能 8 粒、9 粒都已經夠力」，不過這些都牽涉專業計算，「不可以隨隨便便，輕輕易易地去剪掉」。卜指補救方法可以是重做新的組件，或者減走移位的螺絲，亦可以補種新的螺絲，前提是要經過專業計算下得出的結論。
對於有說法指今次事件是源於工程採用了「組裝合成法」，因此出現問題，卜國明表示不認同講法。他表示，組裝合成法不只在香港，在全球各地都相當常見，建築界採用預製組件有多年經驗，組件設計者亦清楚要為組件預留可容許的偏差空間。卜國明又說，當預製組件跟原本的結構物連接時，不論是以鋼筋，石屎或螺絲做連接時，都有機會輕微移位，只要有即場作出補救措施，問題並不大。
