小欖簡約公屋｜23 個螺絲被擅自切割 建築署向承建商發書面警告 涉事工人被炒｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】小欖「簡約公屋」項目爆出疑偷工減料事件。政府證實，建築署於上月的恆常主動巡查中，發現有 23 個連接現場建造混凝土核心牆的撑板上的螺絲被擅自切割。當局稱，建築物整體結構安全，分判商的涉事工人已被解僱。

房屋局回覆《Yahoo 新聞》查詢時指，建築署上月 30 日在小欖「簡約公屋」項目的恆常主動巡查中，發現在項目的四樓和五樓，有 23 個連接現場建造混凝土核心牆的撑板上的螺絲被擅自切割。

建築署已立即要求安保、俊和聯營承建商暫停該項目相關撑板安裝工序，地盤其他工程仍如常進行。建築署已即時嚴肅責成承建商須將受影響的撑板重新安裝，並重置相關組件，預計原定完工日期將不受影響。

建築署：整體結構安全

建築署稱，確認現時小欖「簡約公屋」項目建築物整體結構安全，其他「簡約公屋」項目亦沒有發現類似情況。建築署已向涉事承建商發出書面警告，要求盡快提交報告並承擔全部費用和責任。承建商亦已即時啟動應變機制，包括將違規分判商的涉事工人即時解僱及保留追究權利。

房屋局及建築署稱高度重視並嚴肅跟進事件，指今次事件中，建築署透過嚴格的工程監管程序及巡查而主動發現問題，並即時啟動應變機制，及進行全面施工檢討。事件反映部門地盤監管制度發揮作用，所有「簡約公屋」項目，包括已落成的攸壆路及彩興路項目，工程一直如期順利進行，並符合相關合約及法定要求。