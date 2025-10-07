中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
小欖簡約公屋｜建築署：最壞打算拆組件檢查 料需時4至5個月
位於小欖、屯門欣寶路及柴灣常安街的3個簡約公屋項目，發現有螺絲被剪短，亦有鐵板的螺絲孔被擅自擴大，建築署已成立獨立調查小組調查事件成因和責任，並需於一個月內向房屋局和發展局提交報告。建築署長李翹彥表示，對事件發生感到不解；最壞打算是要將已完成組裝的組件拆開檢查，預料最長需時4至5個月完成。
李翹彥今日(7日)在電台節目《千禧年代》表示，事件涉及擅自更改施工方法，無按圖則要求施工，期間並無上報，將組件螺絲剪斷，會令力度不足，將會影響結構安全。他又指，今次事件中，部分螺絲能夠扭入組件，惟都被剪斷，對事件感到不解和奇怪。他表示，在螺絲被剪斷的問題上，以小欖樂安排項目數目最多；鐵板鑽孔螺絲位置被擴大，就以柴灣常安街項目情況最差；暫時未見到被剪短的螺絲有明顯分布或集中在某處。
MiC組件出廠前已通過認證 確認後才施工
對於是否涉及MiC組件設計問題，李翹彥回應指設計由承建商提交，經確認後才施工，組件出廠前已通過認證。他又表示，由於不少組件已完成組裝，連接位置已被遮蓋，而且組件一環扣一環，因此正與承建商商討，在按時交貨的前提下，有沒有更聰明方法進行補救。
李翹彥在商台節目表示，涉及的「簡約公屋」項目監工共有三層，第一層是涉事承建商「安保—俊和聯營」、第二層是承建商的結構工程師，以及第三層政府聘用顧問公司的監工，而事件是由政府顧問公司揭發；現時會再加派人手突擊搜查地盤，核實一些重要的工序，例如結構工程，形容會「實些」。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/小欖簡約公屋-建築署-最壞打算拆組件檢查-料需時4至5個月/606297?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
