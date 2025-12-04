宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
39歲小池徹平「緊緻凍齡肌」太亮眼！偶像保養秘訣，竟然只是隨身攜帶爽膚水噴面保濕？
39 歲小池徹平訪台現身《死亡筆記本》的音樂劇記者會，很久不見的小池徹平「皮光肉滑」，被問到「緊緻凍齡肌」的秘訣，竟然只靠一款護膚品？
小池徹平於 2018 年與舞台劇女星永夏子閃婚，現已是 2 子之父，39 歲的他依然維持「偶像級神顏」，看來就如 19 歲無異，皮膚緊緻又嫩滑讓大家非常羨慕！記者會主持問到他的護膚秘訣，他笑著回應「只有隨身攜帶的化妝水，噴霧隨便噴一噴而已」，果然是天生的偶像，天生麗質才是保養的王道！
小池徹平續說「不要太在意年紀」，保持年輕的心比用力保養更為重要。維持身材方面，他回應「雖然不會去健身房，但陪伴孩子時會跑跑跳跳，不知不覺身體狀況就還不錯」，維持健康的生活方式就是凍齡的最佳法則。
小池徹平現時過著平實的生活，社交媒體除了分享工作照，更有不少行山、郊遊的素顏近照，相信日常少有化妝亦是保養的重要一環。網民紛紛留言指「保持一顆赤子之心」、「永遠的童顏王子」、「本來就很娃娃臉」，不用太多的保養就能永保青春，實在太強大了！
