小池徹平2025惡角大爆發！ 從清純男孩到緝毒警王者！
從大阪籃球少年變全國男友
老實說，1986年大阪出生的小池徹平本來只是個愛打籃球、偶爾練空手的高中生，結果2001年隨手投了ジュノン比賽，直接拿冠軍，人生從此開掛。
2002年《天体観測》一演，2005年跟瑛士組WaT唱《僕のキモチ》衝紅白，那時候他167公分54公斤，笑起來像漫畫走出來的鄰家男孩，
現在快40歲了還是那張臉，粉絲崩潰留言：「徹平你是不是跟L簽了什麼契約啊！」😂
WaT解散後直接開啟第二人生
很多人以為WaT2016年解散他會低潮，結果人家直接轉戰舞台！《1789》跟《キンキーブーツ》兩部主演直接抱走菊田一夫演劇賞，
粉絲在IG下面哭：「從唱跳偶像變音樂劇王子，這轉身也太帥！」他自己也在訪談笑說：「30歲前我都在忍，30歲後才終於演到想演的。」
現在YouTube開「小池さん家のてっちゃんねる」，偶爾po兒子背影，留言區秒變大型舔螢幕現場。
閃婚永夏子後變超級奶爸
2018年跟永夏子結婚，2019年生老大，2021年生老二，兩個年子直接把家變成幼稚園！他最近接受CHANTO WEB訪問超真實：「以前下戲只想睡，現在回家被兩個小傢伙追著跑，
健身房直接省了。」11月底來台灣宣傳《死亡筆記本》交響版，記者會上直接用中文說「請給我收據」，還說最想吃滷肉飯，
旁邊柿澤勇人狂吐槽：「上次女生全衝徹平，這次換我！」台灣粉絲直接嗨翻：「徹平滷肉飯我請，L的甜食控要不要加珍奶？」🍴
舞台現在才是他的主場
這幾年他根本是舞台收割機！《デスノート》L、《るろうに剣心》劍心、《西遊記》三蔵法師、《キンキーブーツ》再演到2022年，每次開票都是秒殺。
2025年還有《ある男》跟浦井健治八年後重逢，9月《どろんぱ》跟屋比久知奈搭檔，11月台灣場《死亡筆記本》交響版更是全球唯一站，
粉絲已經開始搶票搶到哭：「七年沒來台灣了，這次要站到第一排尖叫到失聲！」
電視開始解鎖惡角模式
以前演的全是清純男孩，現在開始放狠招！2025年1月《私の知らない私》演西島奏多，7月《DOPE 麻薬取締部特捜課》直接當緝毒警，訪談裡他說：「終於可以演壞人了，超爽！」
粉絲看預告直接尖叫：「徹平壞起來我可以！！」5月還臨時救場《ぽかぽか》代班犬飼貴丈，現場反應熱到爆，網友刷：「什麼都會也太犯規吧！」
社群還是那個溫暖男孩
IG隨便一po就是20萬讚起跳，最近貼全家福跟排戲花絮，留言全是：「兒子背影都這麼帥，基因無敵」「老公我可以」。台灣粉絲更瘋狂，記者會影片一出，
PTT直接蓋樓：「徹平中文進步神速，滷肉飯約起來！」中國粉絲也喊：「39歲還凍齡，到底是喝什麼保養品！」他自己還開Podcast《となりのパパはどうしてる？》，
每週聊育兒，聽眾留言：「徹平講睡前故事我都能直接睡著，聲音太犯規了！」
Japhub小編有話說
看了徹平這一路，小編只想說：這男人根本是外掛吧！從紅白偶像到音樂劇天王，再到兩個兒子的超級奶爸，39歲還能維持那張娃娃臉，重點是人超nice。
粉絲從十幾歲追到現在快40歲還在尖叫，這種魅力真的沒話說。快去把2025年的《DOPE》跟台灣場音樂會排進行程，錯過你會後悔一輩子啦～滷肉飯我先幫你訂位了！🍚
