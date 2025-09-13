小泉進次郎表明參選自民黨總裁 料5人爭奪

日本農林水產大臣小泉進次郎。(路透社)

日本執政自民黨將在本月22日公布黨總裁選舉名單，而前首相小泉純一郎兒子，現農林水產大臣小泉進次郎，在家鄉的支持者活動中，確認參選，成為今次選舉的第5名表態候選人。若能順利當選，44歲的小泉成望成為日本最年輕的首相。

在首相石破茂宣布辭任總裁後，自民黨開始籌備新總裁選舉，並確定在10月4日進行投票，之後再召開緊急國會會議選出新的首相。之前被傳可能不會參選的小泉進次郎，今日在出席在神奈川縣橫須賀市的支持者活動上，透露了參選的意向。他表示：「在作出重要決定的時候，我希望先聆聽橫須賀和三浦半島的市民聲音才作出最後的決定。」據報道指，小泉會在下星期較後時間正式宣布參選。

目前，已有5名的候選人表態參選。當中小泉在民意調查中，一直是全國調查的第1位，在自民黨的支持者之中，小泉亦領先上屆選舉僅負石破茂的前經濟安保大臣高市早苗。除了高市及小泉2名支持度較高人選外，前自民黨幹事長茂木敏充、現內閣官房長官林芳正以及另一位前經濟安保大臣小林鷹之都有傳參選。當中小林及茂木都在家鄉表態，而高市以及林預計同樣在下星期公布參選。

