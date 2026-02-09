黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
小泉進次郎抱娃為何必哭？ 父母排隊求虐哭鬧畫面太逗！
小泉進次郎抱娃必哭爆紅！
日本眾議院大選進入最後衝刺，防衛大臣小泉進次郎的輔選行程意外成為焦點，這位政治明星每次抱嬰兒都讓孩子嚎啕大哭，逗趣畫面在社群瘋傳，掀起「小泉進次郎抱嬰兒系列」熱潮。
根據聯合新聞網和東森新聞報導，小泉在各地活動時，父母們爭相讓他抱寶寶，但小孩一入懷就爆哭，擊殺率極高，讓他自我調侃「會哭的孩子才會長大」。
鏡新聞和Yahoo新聞補充，這現象從選戰初期就開始，近期小泉在X平台日更動態，甚至遇到不哭的嬰兒，讓劇情反轉。事件不只增添選戰趣味，也反映選民對政治人物的親民期待。
小泉的輔選涵蓋34選區，演講多談經濟，佔比65%，這趣聞或許緩解了嚴肅氛圍。整體來看，這意外話題讓小泉人氣更旺，網友熱議是否影響選情。
從輔選現場到網路熱議 小泉進次郎抱娃哭鬧的幕後故事
小泉進次郎的抱娃趣聞，從大選輔選行程衍生，據NOWnews和香港01指出，他勤跑基層，父母常邀他抱嬰兒，但孩子總是當場崩潰，面目扭曲大哭，畫面像喜劇電影。
噓！星聞補充，小泉起初尷尬，後來在X分享系列照，自嘲「原本安靜的孩子也會哭」，甚至安慰「哭的孩子長大強壯」。背景來看，小泉出身政治世家，父親小泉純一郎曾任首相，他自己也娶妻生子，對嬰兒不陌生，但這「必哭魔咒」讓他意外成網紅。鏡週刊分析，這或許因嬰兒對陌生人敏感，但民眾期待這反應，若不哭還失望。
近期小泉分享不哭案例，一孩燦笑、一孩熟睡，讓系列有新發展。整體，這趣聞緩解選戰壓力，小泉藉此拉近與選民距離。
媒體讚親民 PTT鄉民嘲魔咒 X網友羨慕燒香 Dcard用戶分享育兒經
媒體報導多正面看待，聯合新聞網強調這增添選戰人性化；東森新聞則指小泉用自嘲化解尷尬，展現政治魅力。但在社群如PTT，鄉民反應戲謔，有人嘲「嬰兒剋星，魔咒太強」，還有人吐槽「父母求虐，排隊抱娃虐心」。Dcard上討論熱烈，網友多分享育兒經「嬰兒認生正常，小泉太帥嚇到寶寶」，但也有人持平「這是親民表現，選戰加分」。
X平台華文圈留言一片羨慕「遇到小泉抱娃，上輩子燒好香」，對比媒體溫馨，社群風向偏向娛樂與調侃。這種碰撞反映公眾對政治人物的雙面期待，媒體推波助瀾，網友則放大趣味。
選戰趣聞背後的親民策略 小泉進次郎的形象轉型與選情影響
這抱娃系列不只娛樂大眾，也強化小泉親民形象，選戰中經濟議題主導，但這趣聞或許拉攏年輕父母票。反對黨批自民黨無悔意，但小泉用幽默化解負面，未來或許成經典梗。
Japhub小編有話說
哈哈，小泉進次郎這抱娃必哭，簡直選戰神梗啊！父母排隊求虐，網友笑稱嬰兒剋星，媒體讚親民，但鄉民嘲魔咒，這政治娛樂化太有趣。
選情加分不說，這系列或許讓小泉更接地氣，期待大選結果吧！
