小煜首現身尷尬談王子：就讓他消失吧

【on.cc東網專訊】棒棒堂成員小煜（楊奇煜），去年底閃電宣布與前護理師太太「言言」李顏言結束5年婚姻，29日出席舞台劇《生命中最美好的5分鐘》總綵排的他，首度分享恢復單身後的心情，對於「棒棒堂」成員「王子」邱勝翊捲入和「粿粿」江瑋琳婚後，並神隱3個月的近況時，小煜尷尬回應：「如果消失就讓他消失吧，我不好意思幫他講甚麼」。

小煜昨和導演梁志民、音樂總監陳國華、唐從聖、方宥心、鎮萬鈞一同現身將在城市舞台舉行的舞台劇總綵排，被問到最近心情，他表示沒時間想負面的事情，每天早上都是新的開始，一早就要忙孩子去上學，接著再親自接他們放學，並透露育兒很有成就感：「孩子愈來愈大，成就感就愈來愈多」，他也透露兩個兒子愈來愈成熟，有次帶小孩來綵排，本來擔心兒子會給工作人員添麻煩，但後來發現孩子們竟然可以乖乖安靜坐著，看他和團隊排戲；至於王子的近況，小煜尷尬回應：「其實跟我沒關係，如果消失就讓他消失吧」，未來棒棒堂是否可能再合體，他表示要看粉絲和成員的反應。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】