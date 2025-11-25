小珍奶F奶谷到上頸 超長事業線搶Fo

【on.cc東網專訊】台灣味全龍啦啦隊成員小珍奶早前捲入小三風波後，神隱數月避風頭，近期終於再次活躍於社交網及應援舞台的她，依然大方愛派福利，還推出2026年個人寫真月曆，谷胸大騷導彈級身材力谷銷量。見她身穿白色Deep V吊帶上衣搭配藍色短褲，其F級巨胸幾乎谷到上頸，對鏡頭擺出誘人甫士，性感又迷人！

而日前其家人驚喜現身球場支持小珍奶，令她感動不已，貼出多張性感靚相直呼：「拿下勝利的一天！快樂的一天！」換上啦啦隊制服的小珍奶，一時跪地一時趴地，不經意露出事業線及渾圓半球，網民大飽眼福。

