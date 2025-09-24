《鱷魚之吻》Yahoo娛樂圈專訪 談善言做新「阿寶」
小眾香水的嗅覺詩人｜專訪Scented Niche創辦人Patrick Hui
香水，對Patrick來說不只是氣味，更是一把開啟記憶大門的鑰匙。作為Scented Niche的創辦人，他將對小眾香水的熱愛轉化為一門生意，為香港帶來與眾不同的嗅覺體驗 。「香水對我來講，它會經常勾起我兒時快樂的回憶，」對Patrick而言，氣味是少有能夠透過嗅覺神經直接進入記憶的媒介，成為連結過去與現在的橋樑 。
香味如何影響一個人？在不同場合中，香水成為氣質的延伸，讓Patrick感到更加安全和自信。他坦言自己擁有數不盡的香水收藏，但其中最令他印象深刻的是法國獨立Parfums MDCI品牌的第一支作品「Ambre Topkapi」，一支清新的木質調香水，適合春夏秋三季使用，帶有鬚後水般的清新感覺 。
Patrick與香水的深度結緣始於一次意大利企業管理碩士課程（MBA）交換生學習經歷，在3個月SDA Bocconi的交換生時期，讓他見識到當地藝術性極強的香水文化。「對於他們這些香水品牌來講，最重要的不是銷量，而是創作性和原創性，」這種理念深深打動了他，激發了他對小眾香水的濃厚興趣 。
體驗式零售創新
回到香港後，Patrick發現了市場的缺口。許多地方在售賣香水時，無論是服務、售後服務還是品牌傳遞方面都未能達到期望。加上當時正值旅遊季節，本土消費者往往被忽視，遊客反而受到更多重視，促使他決定為香港帶來真正屬於本地人的小眾香水體驗 。Scented Niche的出現提供更互動和個性化的選香體驗，讓客人能夠通過專業引導找到真正適合自己的香氣。
獨特的選品哲學
在挑選不同小眾品牌時，Patrick有著明確的標準和哲學。首先，氣味本身是最重要的考量因素。「因為始終每個人用的香水如果代表到他自己，其實好多時候他個香水樽未必一定會帶出來，所以對我們來講，氣味本身真的好重要，」他強調。
除了氣味品質，品牌理念與背後故事也是重要的選品標準。「如果是一個真正的事件去啟發到一個創作家他做出一個香水的話，其實是會非常有原創性，同埋他的作品是真的會打動到一些香水愛好者，」Patrick 分析道。 他相信故事的真實性與包裝的精美程度同樣重要。
最後Patrick亦分享他們團隊為來自澳洲香水品牌Fort and Manlé，於銅鑼灣Fashion Walk開設第一間香港專門精品店，品牌由Fort和Manlé共同創立，其中Fort是調香師，Manlé則負責品牌形象設計。
他們亦專注於奢華小眾香水，每款香水都是限量生產，並且採用天然原料，強調品質與創意。Patrick指自2019年開始已經於Fort and Manlé合作，不少香港的客人都非常熱愛這個品牌，這亦是促成專門店面世的原因。
