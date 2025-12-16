小米交付新車後即撞到人 當時不在智駕狀態

【on.cc東網專訊】周一（15日）網傳消息稱，浙江杭州小米下沙交付中心發生事故，一名首日取車的小米YU7車主撞倒銷售人員，傷勢未明，事故仍在進一步調查處理中。小米內部知情人士向內媒透露，事發時該車處於人駕而非智駕狀態。

消息稱，事發於杭州市錢塘區夢馬汽車小鎮，涉事車主新購入上述小米汽車後，在還未開出園區的情況下，撞倒園區內某公司一名夏姓男工作人員。目擊者指出，涉事車主倒車出來時，夏男剛好蹲在牆角，遭車輛左前輪撞上；又指該車速度本來很慢，惟一瞬間突然加速。夏男事後躺倒在地，其他人為他做心肺復甦，交警、急救人員隨後趕到現場參與搶救。

小米內部知情人士表示，涉事車主在狹窄過道倒車時，誤把電門踏板當成煞車踏板深踩，導致撞上車後行人，警方和救護車到場後將傷者送醫。杭州市交警支隊證實，小米下沙交付中心確實發生交通事故，對於當事人是否當場身亡，由於事故正在按照法律程序處置中，不便透露進一步訊息。

