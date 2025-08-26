小米即熱式 RO純凈飲水機 Pro 開箱：RO 六重過濾水系統，一鍵純淨新鮮優質飲用水，仲有遙距操控

要應付香港人既要安全又要高效率既飲用水需求，近年市場上既水機產品都推陳出新，尤其係採用反滲透過濾技術既 RO 水機，就更加大受歡迎。大家唔好以為呢類水機要貴到幾千、一萬先有，因為一向以性價比為主力賣點既小米，近日就喺香港正式推出即熱式RO純凈飲水機Pro，一機集齊淨化、加熱、智能控制等功能，定價仲要只係＄1699 添姐，唔單止價錢一野 KO 哂市面上既其他同類型產品，喺功能上面仲要有唔少獨特既優勝之處添！今次呢條片就同大家搵左部實機設黎試真啲，睇佢係咪真係咁勁啦！

