小米即熱RO飲水機 Pro 開箱實測！六重過濾夠唔夠班？香港人飲水恩物？

香港人對飲用水嘅要求又高又急，所以近年 RO 水機好受歡迎。今次 AD 研究所就開箱試用小米最新推出嘅即熱式 RO 純淨飲水機 Pro，聲稱集淨化、加熱同智能控制於一身，而且價錢仲好吸引，想睇吓佢係咪真係咁掂？

影片重點測試咗呢部小米飲水機嘅 RO 過濾效果，睇吓佢係咪真係可以有效過濾雜質，提供安全又乾淨嘅飲用水。另外，仲會試埋佢嘅即熱功能，睇吓佢加熱速度夠唔夠快，應付到香港人對效率嘅追求。最後，會測試埋佢嘅智能控制功能，睇吓用手機 App 遙控係咪真係咁方便。總之，就係要全方位咁測試呢部小米飲水機，睇吓佢係咪真係物超所值，啱唔啱香港人用啦！



