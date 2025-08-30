葵涌廣場連日大批警察巡邏 消防查走火通道
小米召回尿袋，僅一款 PB2030MI 香港有售
功率 33W 的 20,000mAh 自帶線行動電源。
距離內地爆出尿袋召回事件已經過去了差不多兩個月的時間，此前幾乎沒有發聲的小米終於在今天對型號為 PB2030MI 的產品進行了召回。雖然目前官方僅針對內地發出了公告，但這款功率 33W 的 20,000mAh 自帶線行動電源其實在香港亦有銷售。因此本地接下來或許也會有召回計畫，各位購買了這款產品的用家要記得留意。
根據小米的說法，內地召回的批次是在 2024 年 8 月至 9 月生產，總計數量共 146,891 顆。召回的原因是由於尿袋「少量使用了某供應商 126280 型電芯片 2.0 版本」，而從充電頭網的拆解基本可以確定，「某供應商」就是此前已被多次提到的「嫌疑元兇」安普瑞斯。小米會為符合召回條件的產品支付與零售價相同的退款，用家可直接前往小米門店或透過線上登記辦理。
老實講，作為國內影響力數一數二的廠商，小米在這次召回事件中
裝了太久的鴕鳥反應著實有些遲緩。像 Anker 那樣第一時間採取行動，才是消費者希望看到的表現吧？
更新：小米香港已貼出召回公告，建議各位擁有該款尿袋的用家盡快去官網查詢產品序號！
