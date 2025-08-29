小米召回超過14萬部流動充電器！原因是電芯2.0版本存在缺陷，有安全隱患

文章來源：Qooah.com

小米發佈公告，宣佈將主動召回部分型號為 PB2030MI 的流動充電器(充電寶)產品。據公告說明，召回原因是該型號部分產品所採用的某一供應商提供的126280型電芯2.0版本存在缺陷，避免在極端使用情況下產生的安全隱患。

此次涉及的產品主要為兩款特定顏色的小米自帶線充電寶20000 33W，包括「淺咖色」和「深空藍」兩種款式。小米表示，在與市場監管部門溝通後，決定主動實施召回。受影響的產品生產於 2024年8月至2024年9月期間，共計約 14.69萬台。

對於在召回範圍內的用戶，小米將按建議零售價159元(人民幣)辦理全額退款，並提供了兩種召回方式：一是用戶可攜帶充電寶至小米之家門店，由工作人員協助處理；二是通過線上方式，按照指引對充電寶進行無害化處理，拍攝相關影片和圖片上傳，待審核通過後辦理退款。

用戶可通過查看充電寶背面確認型號是否為「PB2030MI」，並登陸小米商城官網「服務中心-售後政策」頁面，輸入產品 SN 號碼進一步查詢是否符合召回條件。