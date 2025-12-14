小米將農曆新年前出大招，小米17 Ultra，中階 REDMI 機

宇樹科技宣布,首發人形機器人 App Store,用戶可以將訓練好的舞蹈、武術、工作等模型一鍵上傳分享,也可以下載其他開發者開發的動作部署到機器人。宇樹科技發布的簡報資料顯示,宇樹應用商店在架構上整成「用戶廣場」、「動作庫」、「數據集」及「開發者中心」四大核心模組。其核心邏輯在於「即下即用」:用戶毋需具備底層程式碼編寫能力,僅需透過手機 App 連接機器人,即可像安裝手機軟件一樣,將雲端的複雜運動控制演算法一鍵部署至機器人終端。 (BC)#宇樹科技 #人形機器人

infocast ・ 1 天前