小米平板 8 系列登場：11.2 吋 3.2K 螢幕、Snapdragon 8 Elite、PC 級應用

除了新的旗艦手機之外，小米今天還發布了小米平板 8 和 8 Pro 這兩款新平板。兩者均配備 11.2 吋 3.2K LCD 螢幕，更新率為 120Hz，峰值亮度 800 尼特，且提供了柔光版選項。裝置均內建了 9,200mAh 電池，機身重量為 485g，厚度是 5.75mm。定位更高的 Pro 型號搭載 Snapdragon 8 Elite 晶片，同時有 4 喇叭和 67W 有線快充。小米平板 8 則只採用了 Snapdragon 8s Gen 4 處理器，充電功率也降至 45W。

小米平板 8 系列

新機前後相機分別為 8MP 和 13MP，為改善多工體驗，小米這次在系統中增加了新的螢幕分割模式。另外用家也能使用 PC 級瀏覽器和專業應用（文書、CAD 等），平板還能化身 Mac 電腦的無線擴充螢幕。對於進階使用者，小米還推出了新的焦點觸控筆 Pro。它採用一體式無按鍵設計，配重 17.5g，延遲低至 1ms，並且支援輕捏、雙按、滑動等手勢用於各種捷徑操作。

小米平板 8 和 8 Pro 都只有 8+128 型號，對應售價分別為 2,199 和 2,799 人民幣。柔光版加價 200 元，焦點觸控筆 Pro 要價 599，新品即日起率先於內地預售。

