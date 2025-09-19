小米平板8 Pro 官宣性能比上代提升69%，原因是用上 Snapdragon 8 Elite

文章來源：Qooah.com

小米官方最新消息顯示，Xiaomi Pad 8 系列將會與 Xiaomi 17系列一同推出，並表示高配的 Xiaomi Pad 8 Pro 搭載 Snapdragon 8 Elite 處理器。

官方透露，Xiaomi Pad 8 Pro的安兔兔跑分將突破300萬，對比上一代 Xiaomi Pad 7 Pro 搭載的 Snapdragon 8s Gen3（150萬-170萬左右），提升達到69%，將是一次性能大躍升。

Snapdragon 8 Elite 基於台積電 3nm 製程工藝。採用第二代自研 Oryon CPU，為 2粒 4.32GHz 的超大核+6粒 3.53GHz 的性能核架構。

Xiaomi Pad 8系列首發小米澎湃 HyperOS 3，是首款預裝新系統的平板，可以選配懸浮鍵盤和手寫筆，生產力屬性進一步提升。

目前關於 Xiaomi Pad 8 標準款的配置還是未知，猜測搭載 Snapdragon 8s Gen4 處理器。