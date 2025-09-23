小米手環10 耀影金特別版發佈，錶帶鑲嵌寶仕奧莎水晶

文章來源：Qooah.com

小米在9月23日發佈了小米手環10 (Xiaomi Smart Band 10) 耀影金特別版，現已在小米商城上架，售價499元(人民幣)。而香港亦將在日內公佈上市。

小米手環10 耀影金特別版採用的是金色腕帶設計，表面鑲嵌 6顆蜜糖色工藝水晶，均採用的10個獨立切面。

手環本體中框採用高亮PVD工藝，表面為暖金色光澤流轉，配套隱形蝴蝶扣，讓外觀更加流暢，貼合手腕。

小米手環10 耀影金特別版的工藝水晶來自寶仕奧莎品牌。以歐盟標準，只有玻璃的折射率≥1.52時，才可以稱為工藝水晶 Crystal Glass。

作為參考，小米手環10 在今年6月發佈，是行業內首次實現極致超窄四等邊跑道屏，屏幕為 1.72吋 AMOLED 屏，邊框為2.0mm，屏佔比73%，全局亮度1500nits。此外，小米手環10 支援 150+ 種運動模式，擁有專業級睡眠階段監測。小米手環10 的續航最長可達21天，AOD 模式為9天，重載模式能實現 8天續航。當時香港定價HK$299起。