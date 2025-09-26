小米手環10 耀影金特別版 香港推出：1500 尼特亮度、超過 150 種運動模式，續航長達 21 天

小米推出 Xiaomi 手環10 耀影金特別版，專為追求時尚與日常實用性使用者設計。此版本增添奢華金色元素，既是潮流配件，也能輕鬆駕馭健身房、職場及正式場合穿搭。

手環配備 1.72 吋 AMOLED 螢幕，亮度達 1500 尼特，刷新率 60Hz，無論戶外日光或室內光線環境下，都能清晰查看通知、健康數據及應用程式。手環亦可作為 項鍊吊墜或掛飾，兼顧日常功能與個人風格。

在健康與運動追蹤方面，手環支援 超過 150 種運動模式，協助使用者衡量進度與設定個人目標；進階睡眠分析提供易懂洞察，建立更健康作息。心率廣播功能可與第三方健身裝置連動，即時掌握訓練強度。搭載 小米 HyperOS 系統，手環可控制連網裝置、管理投影片及遠端操控相機。

廣告 廣告

手環提供 逾 200 款可自訂錶面設計，並配備 233mAh 電池，一般使用情境下續航可長達 21 天，用戶無需頻繁充電即可享受持久使用。

Xiaomi 手環10 耀影金特別版將於 9 月 26 日在全線小米之家直營店、小米之家專賣店、小米官網 mi.com 及香港各大零售商發售，建議零售價 HK$599。

快速重點規格表 — Xiaomi 手環10 耀影金特別版

規格 內容 螢幕 1.72 吋 AMOLED, 1500 尼特亮度, 60Hz 刷新率 運動模式 超過 150 種運動模式 健康功能 心率監測、進階睡眠分析、心率廣播功能 系統 小米 HyperOS, 控制智能裝置與遠端操作 錶面 超過 200 款自訂錶面設計 電池續航 233mAh, 一般使用可達 21 天 特色 可作項鍊吊墜或掛飾 建議零售價 HK$599

推薦閱讀