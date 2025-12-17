小米推 MiMo-V2-Flash 開源混合專家模型，效能媲美 DeepSeek V3.2

小米今日推出了自己最新版的混合專家（MoE）開源模型 MiMo-V2-Flash，主打效率設計和極致 CP 值。它擁有 3,090 億總參數和 150 億活躍參數，效能比肩 DeepSeek V3.2、Kimi-K2 等開源領先產品。其推理速度達到每秒 150 tokens，能實現毫秒級響應延遲。

與此同時，該模型還原生支援 32k tokens 上下文，可擴充至 256k，採用滑動注意力與全域注意力混合架構，能兼顧效率與部署兼容性。另外它也具備深度思考和連網搜尋功能，整體定位非單純聊天工具，未來將整合小愛同學、小米智能家居與小米汽車座艙，服務於整個「人車家」生態。

MiMo-V2-Flash 在各項基準測試中也都有不俗表現，它的 AIME 2025 數學競賽和 GPQA-Diamond 科學知識得分都排在開源模型的前二。SWE-bench Verified 修復代碼成功率 73.4%，領跑所有開源模型，成績逼近 GPT-5（High）。而這樣的表現，僅需要極低的成本便可實現。MiMo-V2-Flash 每百萬 token 輸入和輸出的價格僅為 0.1 和 0.3 美元，CP 值真的是刻入小米 DNA 的東西。

「MiMo-V2-Flash 已經正式上線，但這只是我們 AGI 路線圖上的第二步。」一個月前剛剛加盟小米領導 MiMo 團隊的 DeepSeek 「AI 天材少女」羅福莉在 X 上這麼寫道。如果一切順利的話，小米在 2026 年可能還會加推 700 億參數的 Pro 版本。這家每進入一個行業都會掀起巨變的公司接下來會如何影響 AI 的發展，各位不妨拭目以待。

