小米智能攝影機 C701 香港推出：4K 超高清畫質與 AI 智能安全防護

小米最新推出 Xiaomi 智能攝影機 C701，專為居家安全與智慧監控設計，結合 4K 超高清解析度 與 AI 技術，確保家中每個角落都清晰可見。

攝影機採用 800 萬像素感光元件與 6 片式光學鏡頭，搭配 高動態範圍(HDR) 模式，無論白天或夜晚，都能呈現清晰、平衡的影像細節。配合 全彩夜視 與 紅外線視域，可捕捉最遠 10 公尺的活動，並保持隱私無可見紅光干擾。

AI 偵測功能是 C701 的亮點，包括 寵物偵測、嬰兒哭聲偵測及人體偵測，確保使用者能即時收到重要警報，減少誤報困擾。無論孩子或寵物的日常活動，使用者都可遠端掌握動態。攝影機亦提供 實體鏡頭遮罩，保障隱私完全掌控。

廣告 廣告

使用便利性方面，C701 支援 Google 助理與 Amazon Alexa 語音控制，可免持查看即時影像。雙向音訊功能搭配降噪麥克風與大功率揚聲器，方便與家人或寵物進行即時對話。配備 雙頻 Wi-Fi 6 技術，確保影像串流穩定流暢，並支援 microSD 卡或雲端加密儲存，保護錄影安全。

Xiaomi 智能攝影機 C701將於 9 月 28 日在全線小米之家直營店、小米之家專賣店、小米官網 mi.com 及香港各大零售商門市發售，建議零售價 HK$299。

快速重點規格表 — Xiaomi 智能攝影機 C701

規格 內容 影像解析度 4K UHD (800 萬像素) 鏡頭 6 片式光學鏡頭 HDR 模式 高動態範圍平衡明暗細節 夜視 全彩夜視 + 紅外線視域 10 公尺，無可見紅光 AI 偵測 人體偵測、寵物偵測、嬰兒哭聲偵測 音訊功能 雙向音訊，降噪麥克風與大功率揚聲器 連線 雙頻 Wi-Fi 6, Google 助理 & Alexa 支援 儲存 microSD 卡 8-256GB 或雲端加密儲存 建議零售價 HK$299

推薦閱讀