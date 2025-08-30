小米玩大咗，隨時捱告！Apple 與 Samsung 分別向小米發出警告信

文章來源：Qooah.com

據印度媒體報道，手機行業兩大巨頭 Apple 與 Samsung 罕見聯手，向小米發出法律通知，要求其立即停止爭議性營銷行為。

事件根源可追溯至 2025年 3月至4月。3月小米在印度推出 15 系列機型時，投放廣告稱 Apple iPhone 16 Pro Max 鏡頭「可愛」，暗指其性能不足，同時著重凸顯自家機型攝影優勢；4月愚人節當天，小米又發佈整版報紙廣告，直接調侃 iPhone 16 Pro Max 鏡頭性能不及小米 15 Ultra。此類營銷也將矛頭對準 Samsung。

Apple 與 Samsung 認為，小米的廣告超出公平競爭範疇，可能損害二者高階品牌形象。要知道，在印度高階智能手機市場，Apple 和 Samsung 佔據主導地位。此次二者發出的禁止令通知（cease-and-desist notice），是要求企業停止非法或損害性行為的正式法律文件。有業內人士指出，對比產品參數本身合規，但直接點名特定競爭對手不當，應以「競品」統稱替代。

從市場數據看，2025 年第二季度印度智能手機市場，Samsung 以 14.5% 份額居第二，小米為 9.6%，Apple 7.5%，且 iPhone 16 是同期印度出貨量最高機型，佔總銷量 4%，Apple 近期還在印度浦那開設第四家線下零售店。目前，小米尚未對此次法律通知事件作出回應。