小米盧偉冰直言 RAM 價上升，明年很可能漲價

文章來源：Qooah.com

近期，科創板日報報道稱，小米在三季度業績媒體電話會中，小米集團合伙人、總裁盧偉冰對於 RAM 成本攀升的問題進行回應。

據盧偉冰透露，目前的 RAM 價格上漲是長週期的行為，主要原因在於來自 AI 帶來的 HBM 需求激增，並非是常規的傳統手機、Laptop 行業週期性波動。

面對當下的行業發展趨勢，盧偉冰透露小米已提前佈局，和合作夥伴簽訂 2026 年全年供應協議，可以確保全年的供應不受影響。未來有可能會以漲價和產品結構升級的方式來平滑成本壓力。

結合小米三季度的財報數據，瞭解到2025 年第三季度小米智能手機出貨量達到 4330 萬部，同比增長 0.5%，已經實現連續 9 個季度同比增長。