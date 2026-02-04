小米磁吸鏡頭有望 2026 年量產？「模塊光學系統」從預研到成真，MIX 5 或成關鍵載體

小米去年曾預研「小米模塊光學系統」，以磁吸固定外接鏡頭模組並用觸點高速傳輸，把相機光學與手機算力深度整合。當時未確認量產資訊，但如今可靠爆料者數碼閒聊站透露磁吸鏡頭或已啟動量產計劃，而且最快年內登場。

一年時間，從預研到量產流言

小米去年在 MWC 公開「小米模塊光學系統」時，定位清晰係預研方案，重點在展示方向同可行性，並未確認任何量產時間表或上市安排。而現在數碼閒聊站嘅消息，則意味其距離成真愈來愈近。不過爆料結尾標註「TBD」（待定），代表不少細節仍未落實，所以現階段更合適嘅理解係：「小米模塊光學系統」已經比純概念更進一步，但距離官方拍板仍有變數。

小米 MIX 5 首發搭載？

在磁吸鏡頭爆料嘅相關討論中，多數人都猜測最有機會首發新技術嘅產品應該係 MIX 5。以 MIX 產品線承擔探索使命嘅定義嚟講，由其承載全新嘅磁吸鏡頭生態確實是最合適嘅做法。而關於 MIX 5，坊間曾傳出過四曲面、屏下相機、極細邊框、全陶瓷一體機身等流言。

磁吸鏡頭想解決乜痛點？

「小米模塊光學系統」本體可理解為 1 億畫素 M4/3 感光器，配合等效 35mm f/1.4 定焦非球面鏡頭嘅組合。佢透過磁吸固定在手機背面，並用觸點高速傳遞數據，主打「將相機光學與手機算力深度整合」，目的係同時爭取畫質突破（相對手機）與功能突破（相對傳統相機）。

外接鏡頭 / 相機模組以前點解做唔起？

2013 年 Sony 推出過外形概念相近嘅 QX 系列鏡頭相機，同樣自帶 CMOS 同大尺寸鏡頭，但採用 Wi-Fi 連線，無線體驗問題（例如斷連、卡頓）會直接影響構圖同拍攝節奏，結果只出咗兩款便逐步淡出。​

2016 年 Motorola 在 Moto Mods 生態中亦有同 Hasselblad 合作的 True Zoom 配件，走磁吸觸點路線，並加入氙氣閃光燈、變焦桿、快門鍵等，但感光器只有 1/2.3 英寸，即使有 10X 光學變焦，仍未能在成像上與手機拉開實質差距，最後同樣未成氣候。

小米方案被看好嘅原因之一，正正係嘗試用「觸點高速傳輸＋更大感光器」去避開過往「連線不穩」同「畫質差距不足」兩個老問題。不過究竟能否開創新局面，仲要等成品表現先知。

