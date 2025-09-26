小米米家洗衣機 洗烘10.5kg 香港推出：雙效洗烘、AI 智能護理家庭衣物

小米在香港正式推出全新 米家洗衣機 洗烘10.5kg，這款滾筒式洗衣機集強勁洗滌與高效烘乾於一身，專為追求高效與便利的家庭設計。其 二合一洗烘功能 解決了傳統洗衣與烘乾需要分開設備的空間問題，即使在潮濕天氣亦能快速烘乾衣物。

米家洗衣機提供 10.5kg 洗滌與 7kg 烘乾容量，搭配 525立方毫米超大滾筒 和模擬手洗的洗滌動作，減少衣物纏結及用水量，同時呵護各類衣物纖維。內建 32 種洗衣模式，包括 59 分鐘快速洗烘、蒸汽清新模式等，滿足日常衣物護理需求。智慧負載偵測與智慧烘乾功能，確保節能高效。

安全衛生方面，米家洗衣機配備 高溫蒸氣與熱水「衛生程序」，可消滅高達 99.99% 細菌及病毒，並去除塵蟎；不銹鋼烘乾滾筒、奈米抗菌門墊圈及自動門噴淋沖洗，從內到外保障衣物清潔與家庭健康。透過 Mi Home App，用戶可遠端控制洗衣機，設定「我的時間」模式，啟用 AI 智能洗滌功能，洗衣機會隨使用習慣自動學習最佳洗滌方案。

設計上，米家洗衣機採 直驅馬達設計，運行更安靜、耐用並降低能耗；配備 POM 耐用濾水器，有效防堵及保護衣物。機身寬度 570mm，適合現代家居空間，滾筒照明燈、24 小時延時定時器及中途加衣等貼心功能提升使用便利性。產品提供 2 年全面保養及 12 年馬達保養，可靠性高。

米家洗衣機將於 9月26日開始於小米官網 mi.com 預售，並於 10月9日於小米之家直營店、專賣店及香港各大零售商正式發售，建議零售價為 HK$3,199（包送裝拆）。

快速重點規格表 — 米家洗衣機 洗烘10.5kg

規格 內容 洗滌容量 10.5 kg 烘乾容量 7 kg 洗滌模式 32 種模式，包括快速洗烘、蒸汽清新、日常衣物、手洗模擬 智慧功能 智慧負載偵測、AI 智能洗滌、自訂「我的時間」模式、Mi Home App 遠程控制 衛生護理 高溫蒸氣 + 熱水消毒，消滅 99.99% 細菌與病毒，去除塵蟎 設計 直驅馬達、POM 耐用濾水器、滾筒照明燈、24 小時延時定時器、中途加衣 尺寸 寬 570 mm，適合現代家居空間 保養 2 年全面保養，12 年馬達保養 建議零售價 HK$3,199（包送裝拆）

