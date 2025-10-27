葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
小米繼續對標 Apple，疑似小米17 Air READY!!! 預計有 eSIM + 2個鏡頭以上，明年發佈
文章來源：Qooah.com
在小米 17 系列明確將 iPhone 17 列為對標目標後，小米又有新動作，疑似啓動小米 17 Air 機型的研發工作，目前該機型已處於評估階段，行業及消費者普遍預計其將於明年正式推向市場，進一步完善小米高階旗艦產品矩陣。
此次小米 17 Air 的相關資料，由數碼博主 @智慧皮卡丘 率先爆料。該博主在社交平台發帖透露，某手機廠商正在對一款輕薄旗艦機型進行評估，從核心規格來看，該機將搭載 2 億像素高清主鏡，能為用戶帶來更出色的拍攝解析力，同時支援 eSIM 技術，這一設計不僅可減少機身開孔、優化內部空間，還能提升規格的防水性能與一體化美感。此外，機型配備 6.6 吋大 R 角面板，搭配一體冷雕工藝打造的機身，既保障了握持舒適度，又強化了外觀精緻感，結合博主在內容中給出的「17 Air」等暗示，外界普遍認為這款評估中的機型正是小米 17 Air。
值得關注的是，在此前 Apple 新 iPhone 系列發佈後，小米集團高管盧偉冰曾公開表達對 iPhone Air 的看法。他直言 iPhone Air「非常驚艷」，並判斷該機型「有可能重新激活超薄手機市場」，同時也提及 iPhone 17 Pro 系列的全新設計雖在用戶群體中存在爭議，但獨特的外觀確實讓產品辨識度拉滿。盧偉冰的這番評價，被業內解讀為小米佈局 Air 系列機型的重要信號，為後續小米 17 Air 的曝光埋下伏筆。
當前，市場對小米 17 Air 的討論焦點高度集中在價格維度。長期以來，小米憑借「性價比」策略在手機市場佔據一席之地，若此次小米 17 Air 能延續這一優勢，定價相比 Apple iPhone Air 更具競爭力，無疑將吸引大量對輕薄旗艦有需求的消費者。不過，該機型最終能否實現「賣爆」的市場表現，還需等待小米官方披露更多產品細節，同時接受上市後實際市場反饋的檢驗。
其他人也在看
Nothing Phone (3a) Lite 放片露出新透明機身設計，10月29日發佈
文章來源：Qooah.com 科技品牌 Nothing 官方通過 X 平台正式官宣，旗下首款入門級智能手機 Nothing Phone (3a) Lite 將於香港時間 10 月 29 日 21 點（對應國際標準時間 13:00 GMT）舉辦發佈活動。目前，有意向瞭解發佈會動態的用戶，可通過訪問品牌官網 nothing.tech 完成註冊，以便及時接收關於新品發佈的相關通知。 從官方釋放的資料來看，Nothing Phone (3a) Lite 最顯著的亮點在於延續了品牌標誌性設計語言。作為品牌首款入門機型，該機不僅採用了辨識度極高的透明機身，從預熱影片中還能清晰看到，其擁有品牌標誌性的白色配色，機身底部配備 LED 呼吸燈組件，結合行業慣例推測，該燈組大概率搭載 Nothing 經典的 Glyph Matrix 光效系統，可在來電、充電等場景呈現獨特燈光效果，兼顧實用性與設計感。 Nothing Phone (3a) Lite 將搭載聯發科天璣 7300，硬件組合為 8GB RAM + 128GB ROM 空間，能滿足日常基礎使用需求；配色上提供黑、白兩種經典選項，適配不同用戶審美偏Qooah.com ・ 7 小時前
LG優惠｜LG OLED Flex 自動曲面電視限時 4 折，再送 xboom Grab 喇叭！
你夢想中的優質視聽組合，現在只要一台螢幕的價格就能全部擁有！LG 限時快閃優惠，OLED Flex 4K 自動曲面電視限時直降至 4 折，價格大減 HK$15,000, 而且再免費加贈 xboom Grab 無線喇叭，無論是沉浸式電競對戰、4K 影視觀賞，還是戶外音樂派對，這個螢幕+喇叭組合皆能輕鬆駕馭！Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
M5 MacBook Pro VS. M4 MacBook Pro，速度竟提升211%!!!!
文章來源：Qooah.com 前段時間 Apple 發佈了新款 M5 MacBook Pro，因為外觀沒有明顯變化，且官方沒有過多的介紹，給消費者造成「新款 M5 MacBook Pro 只是升級了 M5 處理器」的印象。 在最新的測試中，新款 M5 MacBook Pro 的 SSD 速度提升顯著，對比 M4 MacBook Pro，其讀寫速度最高提升了211%。 據 Max Tech 的對比拆解，可以看到 M5 和 M4 MacBook Pro 的內部佈局、單風扇和單熱管散熱方案設計基本一致，均採用兩粒 NAND RAM 晶片以獲取最大化 SSD 性能。雖然結構設計方案類似，但在實際的 Blackmagic 測速中，M5 MacBook Pro 卻表現優異。 在順序讀取方面，M4 MacBook Pro 為 2031MB/s，M5 MacBook Pro 為 6323MB/s，提升了211.3%。 在順序寫入方面，M4 MacBook Pro 為 3293MB/s，M5 MacBook Pro 為 6068MB/s，提升了84.31%。 通過數據對比可以明細的看到 M5 MacBoQooah.com ・ 8 小時前
OnePlus 15、Ace 6 聯袂而至：Snapdragon 旗艦晶片搭配 165Hz 螢幕
今天 OnePlus 15 正式發佈後，國產手機副牌旗艦的這一輪更新基本就告一段落了。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
Instagram 增加 Reels 觀看歷史，回找影片更方便
Instagram CEO Adam Mosseri 日前宣布，將為 app 增加 Reels 觀看歷史功能。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
《CS2》飾品市值蒸發20億美元，但Steam湧入萬名玩家給好評「讓遊戲回歸遊戲」
《CS2》（Counter-Strike 2，絕對武力2）因為龐大的飾品交易市場，被不少玩家稱為「理財遊戲」，甚至近期整個交易市場的市值衝上了 60 億美元，吸引大量投資者砸錢、借款購買稀有刀子和手套。卻沒想到 10 月 23 日的一個更新，宣布刀子和手套可以合成獲得後，市值直接砍半，下跌。如今 3 天過去，60 億美元已經下跌了 20 多億，Steam 上雖然湧入不少負評，但更多的卻是大量好評，大讚開發商 Valve 和 Gabe：「讓遊戲回歸遊戲」Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
小米 Xiaomi 17 Ultra 已經準備好，依舊圓鏡模組，不會用背屏方案
文章來源：Qooah.com 網上傳言稱，小米17 Ultra 有望在農曆新年前發佈。近期博主 @數碼閒聊站 帶來了小米17 Ultra 的部分細節爆料。 據博主介紹，小米17 Ultra 取消了背屏設計，且後置鏡頭更改為圓形。主鏡為 5000萬像素，擁有超級大底（預計達到1吋），支援更強悍的 ISZ 變焦功能，實現潛望鏡銜接無損焦段，變焦更流暢。此外，小米17 Ultra 還配備 2億像素全新潛望長焦鏡頭支援長焦微距和多焦段無損變焦，動態範圍進一步提升。 其他方面，小米17 Ultra 搭載高通 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，內置大容量電池，支援有線、無線快充等。 此前小米集團總裁盧偉冰表示，在過去的4年時間與 LEICA 合作推出了20多款機型，合作愉快且卓有成效，相信小米17 Ultra 將會是移動影像的新高度。表現出小米對於小米17 Ultra 影像能力的自信，值得一提的是，盧偉冰還透露 Ultra 就是 Ultra，Pro Max 就是 Pro Max，意味著 Ultra 也會有新的技術或設計，帶來不一樣的使用體驗。 目前小米17 Ultra 已經入Qooah.com ・ 8 小時前
環聯：受訪港企過去一年遭詐騙920億元
環聯(TRU.)發布最新主要詐騙趨勢報告，發現2025年上半年源自香港的所有數碼交易中有2.7%為可疑詐騙交易，佔比較全球的可疑數碼詐騙交易比率3.8%為低，並較去年同期的3.8%有所下降，反映香港在防詐騙方面取得進展。AASTOCKS ・ 15 小時前
58歲王祖賢加拿大開養生艾灸館！女神轉型養生達人，艾灸5個好處助宣通氣血
昔日90年代最強仙氣女神王祖賢，憑《倩女幽魂》聶小倩一角迷倒眾生，如今移居加拿大潛心修佛，過著低調生活。近日，她開設養生艾灸館，並親自上陣為客人服務，生意非常火爆！網民分享體驗，王祖賢雖然戴口罩，仍然仙氣十足，還親筆簽名，連手機殼都掛滿佛珠，虔誠度滿分。這位女神轉型養生達人，完美詮釋健康生活新態度。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
第 43 周熱門手機排行榜
在四週的穩居榜首後，小米 Xiaomi 17 Pro Max 終於被新發佈的 Redmi K90 Pro Ma […]TechRitual ・ 1 天前
西班牙朝聖之路美食之旅 重現千年古道風味於香港
想像一下，不必遠赴西班牙，就能在香港體驗一場穿越千年的味蕾朝聖之旅。位於荔枝角D2 Place One的西班牙風味小館Rustico，正帶來一個令人興奮的美食體驗，讓我們透過八道精心設計的料理，重新走一遍那條充滿傳奇色彩的聖雅各朝聖之路！ 千年朝聖路的現代詮釋 來自西班牙加利西亞的總廚Javier Pérez Freire，將自己對家鄉的深情與對傳統的敬意，融入這套「西班牙北部朝聖之路美食巡禮」菜單中。他精心挑選了朝聖路上八個具有歷史意義的地點，從起點龍塞斯瓦列斯到終點聖地亞哥德孔波斯特拉，每一道菜都承載著當地的故事與風土人情。 聖雅各之路不僅僅是一條宗教朝聖路線，它更是一條連接歷史、文化與人性的橋樑。自中世紀以來，無數朝聖者踏上這條路，有的為了信仰，有的為了自我探索，而現在，我們可以透過味蕾來感受這段旅程的深度與廣度。 從龍塞斯瓦列斯的「煙燻三文魚他他配火腿果凍、焗蘋果泡沫及虹鱒子」開始，這道前菜巧妙地呈現了北部山區的清新與豐饒。那綿密的蘋果泡沫仿佛是高海拔地區的清晨薄霧，而煙燻三文魚則帶來了冷冽河流的鮮美。 來到以奔牛節聞名的潘普洛納，「烤白蘆筍配油封西班牙甜椒、魚子荷蘭...men’s Reads ・ 13 小時前
Casetify 聯乘 Miffy 70 週年限定系列新登場！復古郵票小兔攜手傳遞跨時代問候！
為慶祝荷蘭繪本大師 Dick Bruna 筆下的小兔 Miffy 誕生 70 週年，Casetify 特別以復古郵票與手寫情書為主題，推出充滿童真與溫度的聯乘系列，帶你重拾紙筆傳情的浪漫年代！Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
Amazon 美國的最佳充電器選擇：家用、車載及旅行款式一覽
Amazon 美國的最佳充電器選擇：家用、車載及旅行款式一覽TechRitual ・ 1 天前
《大行》高盛：地平線(09660.HK)征程6平台在新車款應用增加 上調目標價至15.3元
高盛表示，見到地平線機器人-W(09660.HK)旗下征程6平台在新車款應用增加，包括J6P及SuperDrive高階智能駕駛(HSD)應用於奇瑞(09973.HK)星途ET5，J6E應用於上汽MG4 530，以及J6M應用於長安(000625.SZ)啟源Q07及吉利(00175.HK)銀河A7，以實現高速及城市自動輔助導航駕駛(NOA)功能。其中征程6系列的J6P及HSD已在奇瑞星途ET5量產，下月起交付。 該行指，地平線機器人提供從5 TOPS到560 TOPS的全面系統單晶片(SoC)平台解決方案，涵蓋不同價格區間型號，以及基於客戶需求的軟、硬體整合解決方案。該行對公司出貨量增加以及產品組合向高端SoC轉型持樂觀態度。維持該股「買入」評級，目標價由14.11元上調至15.3元，相當於企業價值對EBITDA的28倍。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
工信部：9月底5G移動電話用戶近11.7億戶 5G基站總數逾470萬個
工信部發布通信業經濟運行情況表示，今年首三季，電信業務收入累計完成1.33萬億元人民幣(下同)，按年增長0.9%。按照上年不變價計算的電信業務總量按年增長9%，顯示電信業務收入穩步增長，電信業務總量增速小幅回升。 截至9月底，三家基礎電信企業及中國廣電的移動電話用戶總數達18.28億戶，比上年末淨增3,795萬戶。其中，5G移動電話用戶達11.67億戶，比上年末淨增1.53億戶，佔移動電話用戶的63.9%。 期內，5G基站總數達470.5萬個，比上年末淨增45.5萬個，佔移動基站總數的36.6%，佔比較上半年提高0.9個百分點。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
許紹雄驚傳病危入院 家人圈中好友前往醫院
現年76歲嘅資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，雖然鮮有幕前演出，不過經常喺社交網站發布影片分享生活日常。今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人及唔少圈中好友前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
55歲鍾麗緹被指發福 老公張倫碩同行黑面惹議 內媒爆木無表情原因
一代性感女神鍾麗緹曾有過兩段婚姻，育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，並將三名女兒改姓張，不過，呢段姊弟戀婚姻一直以來引來唔少議論，張倫碩曾被標籤「軟飯男」、「利益交換」等等。於5月直播中，張倫碩直言：「能走過十年真的不容易。」日前，有網民於社交平台PO出喺機場偶遇鍾麗緹與張倫碩嘅片段，竟驚見張倫碩全程黑面。Yahoo 娛樂圈 ・ 58 分鐘前
美財長罵陸「不尊重」？紐時：中國還有一張比稀土能讓美國更痛的王牌
繼稀土管制引發美國產業鏈震盪後，中國在原料藥領域的主導地位再度成為博弈焦點。美藥典委員會最新報告顯示，全美 679 種原料藥 (佔總量的 37%) 至少依賴一種中國關鍵起始材料，其中 211 種的核心原料更被中國獨家掌控。 《紐約時報》報導，若中方在原料藥領域採取措施，衝擊恐遠鉅亨網 ・ 5 小時前
不愛名牌打卡？秒懂富豪的肢體語言！資深店員揭秘「真正有錢人」6大特徵 只花數秒看出富豪
大家也好奇「有錢人的特徵」嗎？坊間經常流傳前線名店店員一眼就能看出誰是「真正有錢人」，近日《越南快報》 (VNExpress) 報導名店店員早已被訓練成「心理學老手」，只需幾秒鐘憑「6大特徵」即可辨識客人是否有「經濟能力」大手購物，又或只是閒時逛逛而已，一起來看看這些傳說中的「有錢人指標」吧！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖
金馬影后馬思純過去因抑鬱、焦慮及激素藥物影響，體重飆升至80多公斤，還伴隨高血壓、甲狀腺問題。她決心為健康減肥，半年內勁減25kg（約55磅），如今氣色紅潤、體態輕盈，靠的就是「三分練七分吃」原則，強調健康優先、愛自己最重要。這套減重4階段法簡單易行，適合易胖體質人士，教你不復胖的速瘦秘訣！Yahoo Style HK ・ 1 天前