小米繼續對標 Apple，疑似小米17 Air READY!!! 預計有 eSIM + 2個鏡頭以上，明年發佈

在小米 17 系列明確將 iPhone 17 列為對標目標後，小米又有新動作，疑似啓動小米 17 Air 機型的研發工作，目前該機型已處於評估階段，行業及消費者普遍預計其將於明年正式推向市場，進一步完善小米高階旗艦產品矩陣。

此次小米 17 Air 的相關資料，由數碼博主 @智慧皮卡丘 率先爆料。該博主在社交平台發帖透露，某手機廠商正在對一款輕薄旗艦機型進行評估，從核心規格來看，該機將搭載 2 億像素高清主鏡，能為用戶帶來更出色的拍攝解析力，同時支援 eSIM 技術，這一設計不僅可減少機身開孔、優化內部空間，還能提升規格的防水性能與一體化美感。此外，機型配備 6.6 吋大 R 角面板，搭配一體冷雕工藝打造的機身，既保障了握持舒適度，又強化了外觀精緻感，結合博主在內容中給出的「17 Air」等暗示，外界普遍認為這款評估中的機型正是小米 17 Air。

值得關注的是，在此前 Apple 新 iPhone 系列發佈後，小米集團高管盧偉冰曾公開表達對 iPhone Air 的看法。他直言 iPhone Air「非常驚艷」，並判斷該機型「有可能重新激活超薄手機市場」，同時也提及 iPhone 17 Pro 系列的全新設計雖在用戶群體中存在爭議，但獨特的外觀確實讓產品辨識度拉滿。盧偉冰的這番評價，被業內解讀為小米佈局 Air 系列機型的重要信號，為後續小米 17 Air 的曝光埋下伏筆。

當前，市場對小米 17 Air 的討論焦點高度集中在價格維度。長期以來，小米憑借「性價比」策略在手機市場佔據一席之地，若此次小米 17 Air 能延續這一優勢，定價相比 Apple iPhone Air 更具競爭力，無疑將吸引大量對輕薄旗艦有需求的消費者。不過，該機型最終能否實現「賣爆」的市場表現，還需等待小米官方披露更多產品細節，同時接受上市後實際市場反饋的檢驗。