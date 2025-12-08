小米與 LEICA 合作推出「Leica Leitzphone」，內部型號現身數據庫

文章來源：Qooah.com

隨著旗艦手機的競爭越來越激烈，影像也是主要的對比參數。近期在 GSMA 數據庫出現的新條目中顯示，小米似乎打算進一步加深與德國光學巨頭 LEICA 的長期合作，製作一款特別版的 Xiaomi 17 Ultra 手機。

前段時間型號為「2512BPNDAG」的小米新機出現，其內部代號為「P1」，當時有傳聞稱這款機型就是 Xiaomi 17 Ultra。

隨後出現另一款型號為「25128PNA1G」的新機，內部代號為「P1S」，其中S被認為是「Special」（特別版）。而在 GSMA 數據庫中，該裝置被明確標注為「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」，翻譯過來就是 Leica Leitz 手機由小米製造。

代表著小米有可能會在海外推出一款「Leica Leitzphone」限定版，對外名稱可能為「Xiaomi 17 Ultra Leica Edition」（小米 17 Ultra Leica版）或「Xiaomi 17 Ultra Leica Leitzphone Edition」

值得一提的是，LEICA 曾與 Sharp 合作推出自有品牌旗艦手機 Leitz Phone，但只在日本市場發售。

結合網上爆料，小米 17 Ultra 的開發代號為「哪吒」（Nezha），沿用小米 15 Ultra 標誌性的圓形鏡頭模組。拍攝方面，採用前置5000 萬像素的 OV50M 傳感器單鏡，後置5000 萬像素的 OVX10500U 傳感器主鏡+2 億像素 S5KHPE 傳感器長焦鏡頭+5000 萬像素的 OV50M 或 S5KJN5 傳感器超廣角鏡頭。