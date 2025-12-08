宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
小米與 LEICA 合作推出「Leica Leitzphone」，內部型號現身數據庫
文章來源：Qooah.com
隨著旗艦手機的競爭越來越激烈，影像也是主要的對比參數。近期在 GSMA 數據庫出現的新條目中顯示，小米似乎打算進一步加深與德國光學巨頭 LEICA 的長期合作，製作一款特別版的 Xiaomi 17 Ultra 手機。
前段時間型號為「2512BPNDAG」的小米新機出現，其內部代號為「P1」，當時有傳聞稱這款機型就是 Xiaomi 17 Ultra。
隨後出現另一款型號為「25128PNA1G」的新機，內部代號為「P1S」，其中S被認為是「Special」（特別版）。而在 GSMA 數據庫中，該裝置被明確標注為「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」，翻譯過來就是 Leica Leitz 手機由小米製造。
代表著小米有可能會在海外推出一款「Leica Leitzphone」限定版，對外名稱可能為「Xiaomi 17 Ultra Leica Edition」（小米 17 Ultra Leica版）或「Xiaomi 17 Ultra Leica Leitzphone Edition」
值得一提的是，LEICA 曾與 Sharp 合作推出自有品牌旗艦手機 Leitz Phone，但只在日本市場發售。
結合網上爆料，小米 17 Ultra 的開發代號為「哪吒」（Nezha），沿用小米 15 Ultra 標誌性的圓形鏡頭模組。拍攝方面，採用前置5000 萬像素的 OV50M 傳感器單鏡，後置5000 萬像素的 OVX10500U 傳感器主鏡+2 億像素 S5KHPE 傳感器長焦鏡頭+5000 萬像素的 OV50M 或 S5KJN5 傳感器超廣角鏡頭。
其他人也在看
Amazon優惠｜Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,560 入手 iPhone 17 最佳拍檔
兩個月前剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 首度出現了幅度可觀的折扣，低至 US$329 便可入手，換算後約為 HK$2,560。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
【MUJI】捐贈衣物每件送200分MUJI app 積分
由即日起，ReMUJI鼓勵捐贈計劃將接受更多類型的衣物，並新增家居布藝品。任何顏色和材質的無印良品衣物均可參與此計劃，包括新增的童裝、羽絨服飾和皮革等。凡帶同符合條件的衣物到指定分店，每件可獲得200分MUJI app 積分獎賞。YAHOO著數 ・ 1 天前
人形機器人被過度炒作！大摩警告：電池、感應器與供應鏈才是關鍵
摩根士丹利分析指出，人形機器人在投資市場遭到過度炒作，但真正決定商業化成敗的關鍵在於電池、感應器、高精度零組件與製造供應鏈，這些底層技術卻長期被市場忽視。鉅亨網 ・ 9 小時前
境外間諜政府機關周邊設WiFi 圖監控涉密人員
【on.cc東網專訊】國家安全部周日（7日）發文警告，個別境外間諜情報機關會在特定區域設置惡意WiFi，如政府機關周邊、涉密單位附近，一旦公職人員、特別是涉密人員不慎連接，其設備內的敏感資訊、通訊錄、電郵往來等可能被全程監控，甚至造成國家秘密洩露。on.cc 東網 ・ 1 天前
豪威OV50R 出樣引爆各廠，1/1.3吋大底，動態範圍達110dB
文章來源：Qooah.com 豪威集團在投資者互動平台傳來重磅消息，其全新推出的 OV50R CMOS 圖像傳感器已正式出樣，預計將於 2026 年第一季度啓動量產。 作為業界領先的圖像傳感器產品，OV50R 採用 1/1.3 吋光學格式，搭載 5000萬像素規格，像素尺寸達 1.2µm。該傳感器表現尤為突出，實現了單次曝光影片及預覽功能高達 110 dB 的超高動態範圍，這一成績得益於豪威集團第二代 TheiaCel 技術的加持。同時，4 倍感光度設計賦予其出色的暗態拍攝能力，即使在低光環境下也能捕捉清晰細膩的畫面。 它支援四合一像素合併技術，可實現 120 fps 的 1250 萬像素輸出以及 60 fps 的 4K 三通道 HDR 拍攝，滿足用戶對高幀率、高清晰度影片錄製的需求。此外，通過雙模擬增益（DAG）HDR 和傳感器內裁切變焦功能，該傳感器還能完成高品質 8K 影片錄製。100% 覆蓋的四相位檢測（QPD）自動對焦技術，則確保了拍攝過程中的快速精准對焦。 相較於上一代 1.2µm LOFIC OV50K，OV50R 在功耗控制上實現了顯著提升，功耗降低約 20%，在保障系Qooah.com ・ 1 天前
小紅書在台被禁後下載量激增
據新加坡《聯合早報》12月7日報道，台灣宣布封鎖內地社媒平台小紅書一年，反而吸引更多台灣人下載小紅書，使小紅書在台灣手機應用商店App Store下載量激增。綜合媒體報導，小紅書12月7日登上台灣社群App熱門下載榜第一，總榜排名躍升至第七。截至12月，小紅書在台灣地區的用戶超過300萬。#小紅書 #台灣 (CW)infocast ・ 12 小時前
智元機器人達成生產第5,000個人形機器人里程碑 料未來三至五年打入家庭市場
天眼查App顯示，近日，蘇州靈慧智新數字科技有限公司成立，法定代表人為李二普，註冊資本500萬元人民幣，經營範圍包括工業互聯網數據服務、大數據服務、物聯網技術服務、工業控制計算機及系統銷售、智能機器人銷售等。股東信息顯示，該公司由蘇州靈猴機器人有限公司、吳江東運創業投資有限公司、智元創新(上海)科技股份有限公司共同持股。 獲騰訊(00700.HK)、比亞迪(01211.HK)及百度-SW(09888.HK)參投的上海機械人生產商智元機器人(Agibot)周一(8日)表示，自2023年成立以來，旗艦工廠已達成生產第5,000個人形機器人的里程碑。以付運量計，該初創已晉身全球最大人形機器人生產商之列。 智元機器人聯合創辦人之一，年僅32歲的彭志輝被譽為「天才少年」，曾於華為及Oppo任職。 《日經亞洲》報道，高盛及美銀證券曾估算今年人形機器人付運量介乎1.8萬至2萬個。去年付運量僅3,000個，意味任何有能力生產數以千計人形機器人的製造商，已能夠在市場帶來顯著影響。 報告引述Agibot首席市務官(CMO)邱恒稱，公司有生產具通用智能(general intelligence)的人形機器人AASTOCKS ・ 7 小時前
王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？
現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？
宏福苑災後重建有新進展，《明報》報道，政府早前接觸市建局，初步探討宏福苑重建方案。參考馬頭圍道塌樓重建經驗，宏福苑日後會不會成為類似「煥然懿居」的大型項目？Yahoo 地產 ・ 7 小時前
古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生
古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
宣萱與表舅父蔡和平保護動物立場形鮮明對比 太太任平平曬數十件皮草珍藏 網民： 炫耀殘忍
視后宣萱（Jessica）熱愛動物，曾飼養超過10隻貓狗，早前宣萱於大埔宏福苑火災慘劇發生後，更主動伸出援手，為受災家庭提供寵物暫托服務，讓網民感動不已。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
中日關係緊張 金融時報：美國沉默 日本急得跳腳
英國《金融時報》上周六（7 日）援引多名現任和前任美日兩國官員的說法，稱在日本首相高市早苗發表涉台言論激怒中國後，日本對美國的支持力度不足感到沮喪，並敦促美方給予高市更多公開支持。鉅亨網 ・ 17 小時前
趙露思名媛Look坐頭排睇騷 甩抑鬱轉玩聖誕Feel
【on.cc東網專訊】內地小花趙露思昨日（7日）以全球品牌代言人身份亮相上海舉行的品牌時裝騷，是她宣布成立新公司後的首個品牌線下活動。她以粉色連身短裙配名貴皮草上陣，狀態大勇，獲讚是千金名媛，一出場就引來全場尖叫。趙露思獲安排坐在頭排看騷，她經過觀眾席時，隨手收東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光 造型可愛討人歡心
【on.cc東網專訊】藝人張寶兒與老公袁偉豪日前順利迎來第二胎「袁氹氹」，升級成幸福的一家四口，昨日是兒子袁氹氹滿月，張寶兒在社交平台晒出多張滿月照，其中拍攝了三輯有趣的造型照，分別有全白純潔、書本眼鏡以及具香港特色的菠蘿包造型，每張都十分可愛，張寶兒寫道：「今東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
消委會電燒烤爐｜億世家$500完勝$2,499貴價品牌 中國製「呢個品牌」非正常運作3分鐘會著火（附高分名單）
消委會電燒烤爐大檢測！家用電燒烤爐方便易用，成為新興家電，消委會545期測試市面11款電燒烤爐，發現當中隱藏不少安全問題，發現7款樣本未能通過部分安全測試，其中一款甚至在測試中著火！測試當中亦發現一款$500的電燒烤爐整體效能比$2,499貴價品牌更佳，絕對是「蔗渣價錢燒鵝味道」！Yahoo Food ・ 10 小時前
荷蘭經濟大臣稱接管安世半導體是有意為之 干預已奏效
中國半導體生產商聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體被接管事件，引發歐洲汽車供應鏈動盪，負責相關事件的荷蘭經濟大臣Vincent Karremans表示，此舉已奏效，他在行動前有意選擇不告知歐洲盟友或美中兩國政府。外電報道，Vincent Karremans在議會辯論中受到質詢，議員們對其處理安世半導體事件的方式提出質疑。他說，「通過這項命令，我阻止了歐洲在關鍵傳統芯片上依賴非歐洲供應商，就此而言，目標已實現。」他指出，如果干預計劃提前泄露，將加速該公司的轉移；「我請求理解，我們當時時間緊迫，協調存在風險。」儘管中荷兩國政府隨後均放寬了干預措施，該公司目前仍陷入內部紛爭。Vincent Karremans表示，他正專注於解決這些問題。Vincent Karremans於9月30日接管安世半導體，他稱此舉是為了防止聞泰創始人將公司機密和生產轉移至中國。10月4日，中國政府採取報復措施，禁止出口安世半導體的芯片，其中大部分在中國封裝，結果導致歐洲汽車製造商首當其沖遭遇供應衝擊。#安世半導體 (CW)infocast ・ 15 小時前
立法會選舉・功能界別｜江旻憓無界別投票權下勝選 贏對手馬軼超逾百票 會計界黃俊碩連任失敗｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，90 席當中佔 30 席的功能界別結果已經公布。最受外界關注的旅遊界功能界別議席，由巴黎奧運女子重劍金牌得主，馬會對外事務助理經理江旻憓以 131 票當選，她在未有旅遊界別投票權的情況下當選。至於他的對手，任職旅行社東主的馬軼超，就以 23 票落敗。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
立法會選舉結果｜民建聯直選失近 25 萬票 陳克勤宏福票站最高票 李慧琼得票跌近半 黃俊碩墮馬｜Yahoo
立法會選舉 2025 已經結束。民建聯在地方選區、功能界別，以及選舉委員會，分別獲 10 席，2 席和 8 席，繼續成為議會內最大黨。不過，民建聯在今次選舉亦有「失準」表現：會計界黃俊碩連任失敗；兩個地方選區的候選人次名當選，而且只險勝最多票數的落選者幾百票。另外，由於本屆地方選區候選人增加，民建聯票源多區都有流失，其中九龍中李慧琼跌票近一半，至於受大埔宏福苑五級火影響的新界東北陳克勤亦跌逾 2 萬票。不過票站數據顯示，受火災影響選民的所屬票站，陳克勤仍然是得票最多的候選人。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
香港立法會選舉的投票率創紀錄次低
Bloomberg 【彭博】-- 香港本次立法會選舉的投票率創紀錄次低，此前不久香港發生的數十年來最嚴重火災引發了公眾憤怒。香港400萬合資格選民從161名經政府審查、對中國忠誠度受到檢驗的候選人中選出90名立法會議員，任期四年。根據政府聲明，臨時投票率為31.2%的紀錄最低立法會選舉投票率。12月6日，民眾敬獻花圈悼念大埔宏福苑火災的遇難者。攝影：Paul Yeung/ 彭博截至周一早上7點30分，最終結果尚未公佈，但對候選人的審查幾乎可以肯定立法會將支持建制派。 原文標題HK Posts Second-Lowest Election Turnout on Record as City MournsMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 15 小時前
天氣｜冷鋒周末橫過華南 周六顯著轉涼 下周日最低僅15度
東北季候風會在未來數日持續影響華南，明日(7日)該區天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。而一道廣闊雲帶會在本週中期覆蓋廣東沿岸地區。天文台預測，明日氣溫介乎19至25度之間，新界再低一兩度，日間乾燥。am730 ・ 1 天前