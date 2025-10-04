三號強風信號至少維持至周日中午12時
小米電動車無需人類指揮自動駕駛的最新報導
近日，在中國發生了一起關於小米 Xiaomi SU7 的異常事件，引起了廣泛的關注。據報導，這輛車在停車時意外自行向前移動。車主分享了監控視頻，顯示這輛 SUV 在沒有任何人駕駛的情況下啟動並從停車位滾出。視頻中，車輛停在居民樓外，而車主和一名女性則在室內。片刻後，車輛開始向前移動，令女性驚呼，車主隨即衝出門外試圖阻止它。這一情況不僅令車主感到震驚，也引發了對於自動駕駛技術安全性的討論。
在事件發生後，車主聯繫了小米的客服，客服初步解釋可能是由於手機意外觸發了遠程啟動功能，導致車輛發生意外移動。小米在其調查中表示，專門的工作小組在車主的同意下檢查了車輛的後端數據和手機操作日誌。檢查結果顯示，在報告的時間段內，SUV 確實接收到了一個遠程停車輔助（RPA）命令，這導致車輛從停車位向前移動。小米強調，這一功能僅在授權手機在藍牙範圍內時啟動，證實了這一移動是由遠程觸發，而非系統故障。
小米在社交媒體平台微博上發表聲明指出，車輛的後端數據顯示，在用戶所描述的時間段內，車輛接收到了來自 iPhone 15 Pro Max 的停車輔助命令，啟動了停車輔助功能。小米的公告後，車主在微博上確認了這一結果，表示公司已經與他核實了所有數據，並且信息是準確的。小米汽車副總裁李曉雙也轉發了這則評論，強調「如上所述的澄清，請注意」。
此次小米 SU7 事件引發了汽車行業對於遠程控制車輛安全性和可靠性的廣泛討論。分析人士指出，儘管像遠程停車輔助（RPA）這樣的技術提高了便利性，特別是在狹小的停車空間中，但同時也凸顯了加強安全保護措施和故障安全機制的必要性。行業專家強調，隨著車輛變得越來越連接，確保用戶信任依賴於可靠的安全系統和透明的數據處理。這一事件提醒人們，便利功能必須與明確的操作協議、徹底的測試和與車主的開放溝通相平衡。
小米於 2024 年發佈了其 SU7 系列，進入高端電動 SUV 市場，這款車型擁有令人印象深刻的規格，包括最高時速約 124 mph，0 至 60 mph 加速約需 5 秒，和約 5,000 磅的車重，體現了其先進的電池和安全系統。儘管 Tesla 在全球電動車銷售中仍然保持領先地位，但現在面臨來自中國汽車製造商如 Nio、Xpeng 和小米的更強勁競爭，這些企業利用先進技術、具競爭力的定價以及迅速擴展的內部市場，為 Tesla 帶來了新的挑戰。
