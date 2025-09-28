小米香港推出兩款新平板，REDMI Pad 2 Pro 與 Xiaomi Pad Mini

文章來源：Qooah.com

小米近日推出兩款平板電腦 REDMI Pad 2 Pro 與 Xiaomi Pad Mini。這兩款新品均將於9月26日中午12點正式開售，消費者可通過小米官方渠道及指定零售商購買。

REDMI Pad 2 Pro 以其 12.1吋 2.5K 大屏幕為核心賣點，搭載 Dolby Vision 技術及最高 120Hz 自適應刷新率。特別推出的柔光屏幕版本通過 AG 納米紋理技術，有效減少 97% 的反光，提供類似紙張的觸感。四揚聲器系統結合 Dolby Atmos 與 Hi-Res 高解像音質，即使在嘈雜環境中也能保證清晰音效。

這款平板搭載 12000m Ah大容量電池，配合 33W 快充技術，續航表現優異。其採用 Snapdragon 7s Gen4 處理器。通過小米互聯繫通技術，用戶可輕鬆實現裝置間的協作。

Xiaomi Pad Mini 為小米全球市場的迷你旗艦平板，搭載 8.8吋 3K 超清屏幕，165Hz 自適應刷新率與 403 PPI 的像素密度，平板搭載天璣9400+ 處理器。7500mAh 電池配合 67W HyperCharge 極速快充，兼顧續航與充電效率。創新的雙 Type-C 接口設計，滿足多樣化的使用需求。

兩款平板均提供豐富的配色選擇：REDMI Pad 2 Pro 推出深灰色、薰衣紫及銀白色三種配色，提供 6GB+128GB 和 8GB+256GB 兩種存儲規格，售價分別為 HK$1699 和 HK$1999；

Xiaomi Pad Mini 則提供紫、灰兩色，配備 8GB+256GB 和 12GB+512GB 兩種規劃，售價分別為 HK$3799 和 HK$4299。

為慶祝新品上市，9月26日至10月12日期間購買 REDMI Pad 2 Pro 可獲贈保護套，並享有配件優惠價；購買 Xiaomi Pad Mini 則可享受 HK$300 折扣，並能以優惠價購買專屬保護套。

兩款平板均配備專屬配件：REDMI 靈感觸控筆與全尺寸鍵盤保護套，以及 Xiaomi 焦點觸控筆與保護套。