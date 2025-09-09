小米高管王騰涉洩密遭辭退 本尊回應：有失職但無違法

小米高管王騰洩密遭辭退。(網上圖片)

小米(1810)中國區市場部總經理王騰因涉嫌洩露公司機密及存在利益衝突，昨晚(8日)遭公司辭退。小米內部通報指出，王騰違反公司保密規定，經查證屬實後決定予以解僱。王騰其後在微博發文回應，表示「接受該有的代價」，並澄清自己未有收受錢財，但承認工作中存在失職行為。

坦言「接受該有代價」

據了解，王騰於2016年加入小米，最初擔任產品總監，2020年3月調入Redmi團隊，曾主導開發Redmi K40系列等多款熱門機型。市傳王騰被辭退是因為累計向3家外部機構提供小米汽車定價策略、供應鏈成本等核心數據，換取187萬元諮詢費，惟知情人士則指有關消息不實。

至於王騰本人在微博進一步回應稱：「很慚愧跟大家說聲抱歉，過去犯了一些錯誤，接受該有的代價」，表示將暫時休息，之後重新出發。他亦澄清網絡傳言，強調自己「沒有竊取公司機密出售，沒有收人錢財」，僅承認在工作中有失職之處，但否認涉及任何違法行為。

