小米 智慧顯示器 S Pro Mini LED 2026 香港推出：家庭影院級畫質體驗升級

小米在香港推出全新 Xiaomi 智慧顯示器S Pro Mini LED 2026，為家庭娛樂帶來次世代視覺與音效體驗。採用 QD-Mini LED 技術，結合量子點增強與低反射螢幕，呈現更深黑、更亮高光及更鮮活色彩，無論客廳、臥室或遊戲空間皆能融入現代家居。

系列提供 75 吋、65 吋及 55 吋 三種尺寸選擇，滿足不同家庭空間需求。搭配 UHD 4K 解析度、HDR10+ 與 Dolby Vision® 技術，確保影片、賽事及節目呈現導演原意的精準色彩與細節。小米視覺引擎 Visual Engine Pro 支援全局調光及動態清晰引擎，提升暗部細節，減少運動場景殘影，畫面流暢清晰。

音效部分，智慧顯示器內建 雙 15W 揚聲器，支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲及 Harman AudioEFX 調校技術，打造沉浸式環繞音效，無需外接揚聲器即可享受影院級音質。針對遊戲玩家，搭載 144Hz 刷新率，可選配升級至 288Hz，高速動作畫面流暢，反應敏捷。

此外，支援 Google TV、Apple AirPlay 及 Wi-Fi 6，提供無縫串流與投射體驗，方便用戶快速切換娛樂、遊戲與家庭應用。Xiaomi 智慧顯示器S Pro Mini LED 2026 集畫質、音效與智能功能於一身，成為家庭娛樂與智慧生活的核心中心。

產品已於全線小米之家直營店、小米之家專賣店、小米官網 mi.com 及香港各大零售商發售，建議零售價如下：

75”：HK$6,499

65”：HK$4,699

55”：HK$3,699

快速重點規格表 — Xiaomi 智慧顯示器S Pro Mini LED 2026

規格 內容 尺寸選擇 75 吋 / 65 吋 / 55 吋 顯示技術 QD-Mini LED + 量子點增強 + 低反射螢幕 解析度 UHD 4K HDR 技術 HDR10+ 與 Dolby Vision® 音效 雙 15W 揚聲器，Dolby Atmos® + Harman AudioEFX 刷新率 144Hz（可升級至 288Hz） 智能功能 Google TV、Apple AirPlay、Wi-Fi 6 支援 建議零售價 75” HK$6,499 / 65” HK$4,699 / 55” HK$3,699

