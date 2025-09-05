小米 最新旗艦機型全貌曝光

周一鳴證實警員周四返港、已交辭職信
本月底，Qualcomm 將發佈其下一款旗艦 SoC，外界暫時稱之為 Snapdragon 8 Elite 2，但有可能最終命名為 Snapdragon 8 Elite Gen 5。隨著月份結束，小米 Xiaomi 據傳將推出其新一代旗艦系列，包括小米 16、小米 16 Pro 和小米 16 Pro Max，這三款手機皆搭載新芯片。
近日，這三款手機中的一款在網上流出了一張完整的正面照片。來源是中國知名的爆料者 Ice Universe，雖然尚未透露具體是哪一款，但根據背景圖案可知，這款手機必定為小米 16 系列的一部分，因為該壁紙是小米 HyperOS 3 的一部分，所有小米 16 系列的手機都將以此系統運行。
據稱，這款手機擁有史上最窄的對稱邊框和最圓潤的屏幕角落，甚至比 iPhone 17 Pro 的邊角還要圓潤。
這些說法實在相當大膽，實際效果也確實吸引人。如果對小米的旗艦系列調整感到困惑，小米 16 和小米 16 Pro 基本上是相同的（小型）尺寸，而 Pro 版本則配備更高規格，Pro Max 僅是 Pro 的更大版本。這種產品線的設計過去在 Google、Apple 甚至 vivo 的手機中也曾出現，而現在小米也希望參與「小屏幕但具備高端規格」的市場競爭。
