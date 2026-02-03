小米一樣有風扇，榨乾天璣9500，REDMI K90 至尊版將內置主動散熱

文章來源：Qooah.com

博主 @數碼閒聊站 爆料了一款天璣9500 旗艦手機的配置資料，猜測是小米旗下 REDMI K90 Ultra。

小米 REDMI K90 Ultra 搭載天璣9500 處理器，並且內置散熱風扇輔助。如果消息屬實，REDMI K90 Ultra 將會是小米陣營第一款主動散熱的機型，可以進一步榨乾天璣9500 的性能，保障性能持久穩定的輸出。

天璣9500 處理器採用台積電最新的第三代 3nm 工藝製程，CPU包含1個主頻4.21GHz的C1-Ultra超大核+3個C1-Premium超大核+4個C1-Pro大核，單核心性能比上一代提升32%，多核心性能提升17%。

REDMI K90 Ultra 在續航和快充能力上也有著提升，將內置超過 8500mAh± 電池，支援 100W 有線快充，有希望兼容 100W PPS。

除此之外，有爆料稱 REDMI K90 Ultra 採用超高刷屏幕，支援 165Hz 超高刷。目前多款友商機型已支援 165Hz 超高刷屏，小米的配備略晚了一些。

往年 REDMI K Ultra 系列都是在下半年發佈，但今年普遍提前發佈的情況下，REDMI K90 Ultra 排期可能提前至5月前後亮相。

今年對比往年，廠商開始做差異化路線，有不同曲線和高性價比等裝置發佈，給消費者提供了更多的選擇，彷彿回歸到「國家齊放」的時代。