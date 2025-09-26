小米 開放式耳機 Pro 香港推出：Hi-Res Audio 無線認證，單次續航 8.5 小時，充電盒延長至 45 小時

小米香港推出 Xiaomi 開放式耳機 Pro，以輕量化人體工學設計重新定義開放式耳機，提供長時間佩戴的舒適性與專業音質。耳機採用 三點支撐系統與外傾式耳塞設計，能均勻分散壓力，減少長時間聆聽帶來的耳部疲勞；彈性記憶鈦合金線材自適應不同耳型，確保穩固貼合，無論運動、通勤或居家放鬆皆不易脫落。

單次充電提供 8.5 小時播放時間，搭配充電盒可延長至 45 小時，快速充電 10 分鐘即可額外獲得 2 小時播放。音效方面，耳機支援 多單體驅動系統，呈現深沉低音、清澈高音與流暢中音；搭載 LDAC 編解碼器及 Hi-Res Audio Wireless 認證，保留音質細節；Dimensional Audio 立體聲效技術可根據頭部轉動動態調整音場，提供沉浸式聆聽體驗。

廣告 廣告

此外，耳機具備 Harman AudioEFX 音效強化與 Master EQ 預設模式，用戶可針對運動或播客自訂音效；升級版漏音抑制系統可降低逾 60% 聲音外洩，適合圖書館或辦公室環境使用。

產品提供 曜石黑、沙漠金及鈦灰 三色版本，將於 9 月 26 日在全線小米之家直營店、小米之家專賣店、小米官網 mi.com 及香港各大零售商發售，建議零售價 HK$999。

快速重點規格表 — Xiaomi 開放式耳機 Pro

規格 內容 佩戴設計 輕量化人體工學，三點支撐系統，彈性記憶鈦合金線材 音效 多單體驅動系統，LDAC 編解碼器，Hi-Res Audio Wireless 認證，Dimensional Audio 立體聲效 續航力 耳機單次 8.5 小時，充電盒延長至 45 小時，快速充電 10 分鐘可獲 2 小時播放 音效自訂 Harman AudioEFX 音效強化 + Master EQ 預設模式 漏音抑制 升級版系統，降低逾 60% 聲音外洩 顏色版本 曜石黑、沙漠金、鈦灰 建議零售價 HK$999

推薦閱讀