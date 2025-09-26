小米 15T 香港推出：售 $3,299 起，搭載 MTK 天璣 8400-Ultra、5,500mAh 大電池

小米今日正式在港發佈 Xiaomi 15T，售價由 HK$3,299 起。新機主打 天璣 8400-Ultra 晶片、5,500mAh 大容量電池 及 Leica 聯合影像系統，以更親民的價位帶來旗艦級體驗。

Leica 三鏡頭 全面覆蓋廣角到長焦

Xiaomi 15T 配備 5,000 萬像素主鏡頭（ƒ/1.7 大光圈）、46mm 長焦鏡頭及 15mm 超廣角鏡頭，焦段覆蓋 15mm 至 92mm。加上 Xiaomi AISP 2.0 運算攝影平台，人像模式新增「寬銀幕」及「泡泡」虛化效果；影片則支援 4K 60fps HDR10+ 錄影，同時提供 LUT 輸入，讓用家更靈活後製。

15T 支援 小米星辰無網通，即使在沒有行動網路或 Wi-Fi 的情況下，仍可進行最遠 1.3 公里點對點語音通話，適合戶外遠足或偏遠地區使用。

6.83 吋 AMOLED 螢幕 護眼流暢

機身配備 6.83 吋 AMOLED 螢幕，支援 120Hz 更新率、3,200 尼特峰值亮度，並通過德國萊茵護眼認證；同時具備 3840Hz PWM 調光，在低光環境下能減輕眼睛疲勞。

Xiaomi 15T 內置 5,500mAh 電池，支援 67W HyperCharge，只需短時間即可恢復足夠電量。電池經 1,600 次循環後仍可保有 80% 容量，耐用度明顯提升。

香港售價與優惠

12GB+256GB：HK$3,299

12GB+512GB：HK$3,499

即日起至 10 月 12 日購買，可獲贈 Xiaomi 便攜相片印表機 1S，並享有額外 12 個月保修、6 個月碎屏保修及 Spotify、YouTube Premium 免費試用等服務，總值逾 HK$3,400。

