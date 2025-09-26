小米 15T Pro 香港推出：售 $4,599 起，Leica 5 倍長焦、3nm 天璣 9400+

小米今日正式發佈旗艦新機 Xiaomi 15T Pro，售價由 HK$4,599 起。新機主打 Leica 5 倍 Pro 長焦鏡頭、3nm 製程天璣 9400+ 晶片，以及 90W 快充 + 50W 無線充電，全面鎖定高階用戶。

Leica 三鏡頭 專業級焦段覆蓋

15T Pro 採用 5,000 萬像素主鏡頭（ƒ/1.62 大光圈）、115mm Pro 長焦鏡頭及 15mm 超廣角鏡頭，焦段涵蓋 15mm 至 230mm。支援 5 倍光學變焦、10 倍等效光學變焦及最高 20 倍超級變焦，能應對風景到特寫的各種場景。影像平台 Xiaomi AISP 2.0 帶來進階人像效果及 Leica 街拍模式；錄影方面更支援 8K 30fps 及 4K 120fps HDR10+，適合專業創作者。

星辰無網通 極端環境穩定通訊

Pro 版本同樣內建 小米星辰無網通，最遠可達 1.9 公里點對點語音通話，搭配 Surge T1S Tuner 與 AI 天線切換技術，即使在無網路環境也能保持通訊。

Xiaomi 15T Pro 採用 6.83 吋 AMOLED 螢幕，具備 144Hz 更新率、3,200 尼特峰值亮度 及 1.5K 解像度。邊框僅 1.5mm，較上代收窄 27%，並支援 全亮度 DC 調光，長時間觀看更舒適。

強悍效能 + 快速充電

手機搭載 MediaTek Dimensity 9400+ 晶片，配合 LPDDR5X 記憶體及 UFS 4.1 儲存，能流暢處理遊戲與多工需求。電池容量同樣為 5,500mAh，支援 90W 有線快充及 50W 無線快充，四秒即可快速開機，續航與便利性兼備。

香港售價與優惠

12GB+512GB：HK$4,599

12GB+1TB：HK$4,999

即日起至 10 月 12 日購買可享 早鳥優惠，包括 Xiaomi 便攜相片印表機 1S 及總值逾 HK$3,600 的專屬服務，涵蓋額外保修、碎屏保修、機場貴賓室及多項串流服務試用。

