小米 17 三機來襲：首發 Snapdragon 8 Elite Gen 5、Pro 再現背面螢幕

在雷軍今晚的年度演講過後，小米如約端出了小米 17 系列的三款新機。此前主要預熱的雙面螢幕設計被用在小米 17 Pro 和 17 Pro Max 上，而標準款小米 17 則是在前代外觀上做了些微調。粗看之下，兩款 Pro 可能會讓人以為小米重新發布了一遍 iPhone 17 Pro。它們的相機區也有大片凸起橫貫左右，但只有兩個大開孔位於圓角矩形框內，剩下還有一顆相機和閃燈、Leica 標誌一起游離在左下的位置。

小米 17 Pro

如官方過去幾天介紹的那樣，該設計真正的玄機在於把相機區常規的蓋板替換成了螢幕。這有點類似於把 MIX Flip 2 小摺機的外側面整個搬到了裝置背後，不過要論其設計原點，其實可以追溯到 2021 年誕生的小米 11 Ultra。當年那款機器將小米手環 5 的顯示面板裝到了相機旁邊，但受限於尺寸，其功能多少有點雞肋。而小米 17 Pro、17 Pro Max 的副螢幕尺寸達到 2.66 吋和 2.86 吋，用它們顯示自訂畫面、通知卡片、小組件、自拍預覽等都會有更好的效果。小米還專門為它做了一個含按鍵的復古遊戲保護殼，讓你能在小螢幕上遊玩經典遊戲。

小米 17

小米 17 Pro Max 重 219g，小米 17 和 17 Pro 各為 191g 和 192g。後兩款約 8mm 的厚度加上 6.3 吋的大小，又給偏好（相對）小尺寸旗艦的消費者提供了新選擇。新機全系採用 M10 OLED，號稱在紅色發光主材上取得了突破，發光效率較過去有 11.4% 的提升。小米 17 和 17 Pro 解析度都是 2,656x1,220，而 17 Pro Max 這次用上了「超級像素」（Real RGB 排列）OLED。雖然名義上其解析度只有 2,608x1,200，但由於新技術具備完整 RGB 子像素排列，所有子像素能獨立自發光，所以能有效降低像素密度折損和功耗。因此 17 Pro Max 這片 6.9 吋 420 PPI 的螢幕論顯示精細度其實已媲美 2K 面板，但其功耗卻可能低於 1.5K 的產品。

小米 17 系列

另外新機的更新率均為 120Hz，支援 LTPO，峰值亮度 3,500 尼特，且配有屏下超聲波指紋模組。三款裝置都搭載了今早發布的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 晶片，17、17 Pro、17 Pro Max 分別對應 7,000mAh、6,300mAh、7,500mAh 電池，可用 100W 有線（兼容 PPS 協議）和 50W 無線快充，且具備 IP66/68/69 防塵防水機能。新品的自拍相機都是 50MP，背面均為廣角、超廣角加望遠的三相機組合。小米 17 的主攝採用 1/1.31 英寸 50MP 光影獵人 950 感光元件，搭配 f/1.67 光學防震鏡頭，有 13.5EV 動態範圍。其超廣角和 2.6X 望遠相機亦為 50MP，遠攝為直立式，內建浮動鏡組能拍攝 10cm 特寫。

小米 17 Pro

兩款 Pro 的主相機都配備了 1/1.28 英寸 50MP 光影獵人 950L 感光器，它擁有新一代 LOFIC 技術，動態範圍高達 16.5EV。其配套的 f/1.67 鏡頭經過了「逐片精密鍍膜」，據稱能大幅減少鬼影、起霧、炫光等情況。超廣角和遠攝也都是 50MP，其中 17 Pro Max 的 5X 相機使用了 1/2 英寸 CMOS，基於潛望結構，擁有 30cm 對焦距離。

小米 17 Pro、17 Pro Max

小米 17 可選 12GB/16GB RAM、256GB/512GB 儲存，售價在 4,499 至 4,999 人民幣之間。17 Pro 可選 12GB/16GB RAM、256GB/512GB/1TB 儲存，價格 4,999 至 5,999 人民幣。17 Pro Max 也有 12GB/16GB RAM，但容量僅可選 512GB/1TB，售價 5,999 至 6,999 人民幣。新品即日起率先在內地預售，香港上市資訊待定。

