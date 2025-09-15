娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
小米 17 外觀不慎被官方洩漏，相機區嵌入大片副螢幕
算是把小米 11 Ultra 和 iPhone 17 Pro 的設計結合到了一起？
就在小米預告新旗艦將對標 Apple，直接把產品名隔代升至小米 17 後不久，官方微博帳號不慎鬧出烏龍，提前將新機照片換成了頭像。從洩漏的內容來看，小米的確如承諾的那樣準備了點「新東西」。小米 17 的背面粗看很容易讓人想到剛發布的 iPhone 17 Pro，相機區也有大片凸起橫貫左右。不過它只有 2 個大開孔位於圓角矩形框內，剩下還有一顆相機 / 輔助對焦模組和閃燈、Leica 標誌一起游離在左下的位置。
但小米 17 外型上真正的玄機，在於把相機區常規的蓋板替換成了螢幕。這有點類似於把 MIX Flip 2 小摺機的外側面整個搬到了裝置背後，不過要論其設計原點，其實可以追溯到 2021 年誕生的小米 11 Ultra。當年那款機器將小米手環 5 的顯示面板裝到了相機旁邊，但受限於尺寸，其功能多少有點雞肋。而小米 17 的副螢幕顯然大了不少，可以預料到廠方應該會積極為其加入更多的互動操作。
