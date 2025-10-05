中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
小米 17 系列的受歡迎程度調查結果
隨著 Snapdragon 8 Elite Gen 5 的發佈，一系列新旗艦手機隨之而來，其中小米的 17 系列率先亮相。今年的系列配置略有不同，包括一款普通版和一款高級版的 6.3 吋型號，還有一款大型型號（此次命名為 Pro Max）。
首先介紹新的小米 17 Pro，其更先進的相機系統吸引了不少目光。雖然其相機系統不及 Pro Max，因為 Pro Max 配備了更強大的長焦模組（更大的感應器和更寬的光圈），但兩者的感應器解析度和焦距是相同的。
普通版小米 17 的大電池也讓不少人心動，儘管 17 Pro 型號的電池容量已經比它的前任小米 15 更大，但最受歡迎的選擇無疑是更大的小米 17 Pro Max，因為它擁有更好的相機和更大的電池，避免了選擇困難。
小米 17 Pro Max 還有一個更大的兄弟型號在路上令人期待——有些人預測將會推出 Ultra 型號，擁有更優越的相機。雖然 Pro 和 Pro Max 的相機看起來相當強大，但對於那些追求尖端相機體驗的人來說，1 吋感應器和雙長焦相機（其中一個擁有 2 億像素感應器）的承諾是無法抗拒的。這正是小米 15 Ultra 所帶來的體驗，我們仍在等待小米 17 Ultra 的具體情況。
至於 Pro 和 Pro Max 的新功能——後置顯示屏，這是否只是噱頭？一些人認為這對於主相機自拍非常出色，但大多數人則認為“並沒有實際用途”。這不一定是噱頭，但為什麼要使用一個能力較弱的自拍相機，還要在屏幕上打孔，而不使用後置相機呢？為什麼不考慮使用屏下相機？目前人們對這種新設計的價值並不十分確信。
小米 17 則省去了後置顯示屏，搭載了一顆 7,000mAh 的大電池——不久前，大家還會認為在 6.3 吋手機中安裝這麼大的電池是不可能的。雖然這款手機失去了 5x/115mm 的長焦相機，只能使用 2.6x/60mm 的模組，但其價格也略低於 Pro 型號。
根據投票結果，小米將 17 系列劃分為三個型號是正確的——每個型號都找到了自己的受眾。而且對於 Ultra 型號也有一批期待的用戶（小米尚未透露具體情況，但可能不會在 2026 年之前推出）。
在中國，小米 17 系列已經大受歡迎，銷量在短時間內突破 100 萬部。現在，小米需要妥善處理全球發佈——三個型號是否會全球推廣，還是會跳過其中一款？它們的價格又會是多少？
