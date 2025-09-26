利物浦打擊黃牛黨 兩年關閉 14.5 萬帳戶
小米 17 還要等？Xiaomi 15T Pro 香港即日發售！平玩光影獵人旗艦 CMOS、Leica 街拍模式、貴氣摩卡金色
那邊廂小米在內地發佈全新旗艦手機小米 17 系列，以背面螢幕回歸為最大亮點，但國際版仍然要再等；這邊廂在香港原來也有一款全新輕旗艦即日已經可以入手，而且低至 HK$3,499 就可以玩到旗艦級光影獵人 CMOS、Leica 5 倍遠攝和專屬街拍模式，手機外觀更以少見的摩卡金為配色，襯絕 2025 年 Pantone 年度時尚顏色。
全新 Xiaomi 15T 系列雙機均為 6.83 吋 1.5K AMOLED 的大屏手機，有 5,500mAh 大電池，當然掛上 Pro 之名的 Xiaomi 15T Pro 會有比較強的規格，包括 3nm 製程的 MTK Dumensity 9400+ 晶片、144Hz 更高的螢幕刷新率，更重要的是 Leica 鏡頭組合之中，會有用上旗艦級影獵人旗艦 900 CMOS 的廣角相機，以及 Leica 5 倍長焦相機。
之前在 Xiaomi 15 Ultra 上獨有的 Leica 街拍模式，也下放到 15T 系列之上，讓用家可以直接由鎖屏狀態就啟動指定焦距拍攝，包括 28mm、35mm、50mm、75mm，甚至是 15T Pro 專門的 135mm。
Xiaomi 15T 系列更是全球首發小米星辰無網通功能，是在手機即使在沒有行動網路或 Wi-Fi 訊號，也可以在距離最高 1.9 公里直接語音通話，是在遠足登山等偏遠場景下，仍然保持與友人聯繫的實用功能。
