小米 17 Ultra 國際版是 LEICA 版？2月28日全球發佈，改名 Leitz Phone？

文章來源：Qooah.com

小米將於近期在全球市場推出其新一代旗艦手機。其中，Xiaomi 17 標準版預計在今年3月初之前率先在印度上市。而定位更高的 Xiaomi 17 Ultra LEICA 版，則計劃於2月28日面向全球正式發佈。

有外媒進一步透露，小米17 Ultra LEICA 版在海外市場可能將以「Leitz Phone powered by Xiaomi」的名稱亮相。該名稱此前已出現在 GSMA 認證數據庫中，對應型號分別為 25128PNA1G 和 25128PNA1C，很可能分別代表黑色與白色兩種版本。

這款手機延續了經典的背板雙拼設計，並印有 LEICA 標誌性的紅色標識。其特別配備的「大師變焦環」復刻了相機操作體驗，用戶可直接通過旋轉變焦環調整曝光補償、白平衡等參數。此外，它還獨家搭載「徠卡一瞬」拍攝模式，可模擬傳統 CCD 相機的獨特質感，為影像增添復古風格。