市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
小米 17 Ultra 國際版是 LEICA 版？2月28日全球發佈，改名 Leitz Phone？
小米將於近期在全球市場推出其新一代旗艦手機。其中，Xiaomi 17 標準版預計在今年3月初之前率先在印度上市。而定位更高的 Xiaomi 17 Ultra LEICA 版，則計劃於2月28日面向全球正式發佈。
有外媒進一步透露，小米17 Ultra LEICA 版在海外市場可能將以「Leitz Phone powered by Xiaomi」的名稱亮相。該名稱此前已出現在 GSMA 認證數據庫中，對應型號分別為 25128PNA1G 和 25128PNA1C，很可能分別代表黑色與白色兩種版本。
這款手機延續了經典的背板雙拼設計，並印有 LEICA 標誌性的紅色標識。其特別配備的「大師變焦環」復刻了相機操作體驗，用戶可直接通過旋轉變焦環調整曝光補償、白平衡等參數。此外，它還獨家搭載「徠卡一瞬」拍攝模式，可模擬傳統 CCD 相機的獨特質感，為影像增添復古風格。
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
洪天明移居深圳一家適應良好 兩個仔讀國際學校 「本地學校入唔到」
唔少藝人將事業重心放喺內地之後，都會考慮全家遷居內地。早前洪天明同周家蔚就由原本居住嘅大埔比華利山別墅豪宅，搬到深圳定居。
美斯同意 由國際邁阿密回歸母會
球王美斯（Lionel Messi）效力國際邁阿密，盛傳同意了令人出人意表的回歸舊會的安排。
背包卡纜車吊半空心跳停！ 昆士蘭家屬奔日帶骨灰回家！
這起滑雪場悲劇震驚全球，一名來自澳洲昆士蘭陽光海岸的22歲女子Ella Day Brooke（布魯克·戴伊），在日本長野縣栂池高原滑雪場度假時，1月30日上午9:15左右搭乘Tsuga No. 2 Pair Lift纜車，背包腰帶扣環未扣牢，卡在吊椅機械上導致她無法下車，被拖行吊掛在半空約幾分鐘，巡邏員緊急停機救人時她已心臟驟停，送往醫院搶救無效，於2月1日宣告不治。
新地馮秀炎涉貪被停職 年薪2400萬「商場一姐」是怎樣煉成的？
新地執行董事馮秀炎據報涉內地商場營運貪腐遭停職，年薪 2,400 萬的「商場一姐」如何建立新地商場王國？
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。
大S逝世周年仔女竟去廣州玩 小S兩個女反更親近？
【on.cc東網專訊】尋日（2日）係台灣女星大S（徐熙媛）離世一周年，老公具俊曄及S家於金寶山名人碑林區為其雕像揭幕及舉行紀念追思會，一行多人愁眉不展，加上綿綿細雨更顯悲情。惟大S與前夫汪小菲所生嘅一對仔女玥兒、箖箖未到場，同一日有人於廣州餐廳目擊汪小菲帶住玥兒
彭羚57歲生日上載運動短片 圈中好友齊送祝福
90年代樂壇天后彭羚（Cass），1998年與林海峰結婚，婚後誕下囡囡林泳及林清，淡出樂壇專心相夫教女，生活非常低調。考獲禪柔運動導師牌嘅彭羚，不時喺社交網站上載運動短片，噚日（2日）係佢57歲生日，並喺IG上載做運動嘅短片，記錄過去做運動鍛鍊身體嘅日子。
美國白人夫婦誕黑人女嬰 基因檢測證無血緣關係 夫婦控告診所植入錯誤胚胎︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國佛羅里達州一對夫婦入稟控告當地一間生育診所，指在體外受孕過程中被植入錯誤胚胎，導致誕下的黑人女兒與夫婦二人並無任何血緣關係。夫婦表示深愛女兒，同時認為有道德責任尋找女兒的親生父母，並正公開尋求相關線索。
眾人追思大S「為何只有具俊曄沒穿全黑」？身上大衣承載27年深情：大S送的禮物
女星大S（徐熙媛）離世至今已滿一年，2日其丈夫具俊曄與S家人、眾多親友在金寶山舉行雕像揭幕儀式，用最深情的方式紀念離去的她。
陸永晒細女廣告片人見人愛 12歲已接近180cm
【on.cc東網專訊】組合農夫近期多多搞作，兩人夾份開設工作室外，成員陸永在社交網站上載一段與細女SimSim以父女檔形式拍攝的牙刷廣告片，齊齊介紹牙刷及盲盒。影片中，SimSim着紅色衞衣襯灰色棉褲，五官精緻散發青春少女味，更遺傳陸永的優良基恩，12歲的她暴風
早餐吃對真的會瘦！醫師公開「減脂早餐公式」，網友吃3個月狂減12kg！
不少人在減重期間，會抱持「少吃一餐就少一點熱量」的想法，尤其為了避免晚上太餓，乾脆選擇不吃早餐。然而，醫師提醒，早餐其實就像身體燃脂代謝的開機按鈕，吃對早餐反而能幫助一整天的能量運作更順暢。 近期網
【惠康】堅係正優惠 維達衛生紙$55/2條＋送萬用廚紙、抽取式面紙（即日起至05/02）
惠康今期有多款超值產品，包括有雀巢® DRUMSTICK®雪糕甜筒多件裝優惠價$55/2盒，平均$27.5/盒、維達 金裝3層衛生紙(10卷裝) 優惠價$55/2條，平均$27.5/條，送總值$44的維達Pro-X 3層特吸萬用廚紙 (2卷裝) 及藍色經典抽取式面紙 (6包裝)1件。
澳洲家庭海上遇險 13 歲少年游泳數小時上岸 報警救全家 救援組織讚「近乎超人」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲一個家庭日前在海上遇險，一名 13 歲男童在天色漸暗及海面湧浪下，游泳數小時返回岸邊求助，最終成功救回被困海上的母親及兩名年幼兄妹。
吳尊慶祝「戀愛30週年」！曝光夫妻青澀約會照 浪漫愛情長跑如真實偶像劇
2月1日，吳尊在社群平台發文，紀念與妻子林麗吟相識30週年，分享兩人從學生時代一路走到成家、生兒育女的點滴，也曝光多張橫跨多年的合照，令網友感慨「簡直是真實偶像劇」。
袁惟仁逝世終年57歲 王菲《旋木》作曲人 曾被爆多次出軌 晚年2次跌倒慘成植物人
曾經撰寫王菲《旋木》、《執迷不悔》、那英《征服》嘅台灣音樂人袁惟仁，自2018年喺上海時失足跌倒，導致腦溢血並發現腦瘤後，健康狀況大不如前，近年更因再次跌倒而成為植物人。
【Aeon】周三新鮮日（只限04/02）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有中國香印提子 $25、卡樂B北海道薯條三兄弟 $75！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！
上環5100萬日圓搶劫案｜日本傳媒公開兩被告容貌 集團欲攜錢赴港買金 走私賺稅差｜Yahoo
上環 5,100 萬日圓劫案，警方至今拘捕 6 人，其中 4 人被控「串謀搶劫」罪，昨日（2 月 2 日）在東區裁判法院提堂，4 人須還押，案件延至 4 月 14 日再訊。日本《TBS News》昨日公開了其中兩名日籍被告下村桂吾和山口將人的容貌，相片並顯示山口手持懷疑藏着日圓現金的背囊。報道又提及日本有商人經營走私黃金業務，安排人員帶大量現金到香港購入黃金，再將黃金走私返日本並賣給當地收購商，從中賺取稅差。有曾經負責「帶貨」的人員受訪指，他可以從每一塊成功運抵日本的黃金分到 4,000 港元報酬。
SJ始源一日快閃台北出包！竟因這家咖啡廳錯過班機，親口封「全台最棒」！
而另一位現身追思儀式的南韓藝人，則是天團Super Junior成員始源。雖然他並未與大S有過合作，但因具俊曄在韓流圈的深厚輩分與情誼，始源依舊選擇親自來台致意。更令人驚訝的是，始源前一晚才剛在日本福岡參與SM TOWN家族演唱會，隔天立刻一日快閃台北，只為趕上這場紀念雕像...