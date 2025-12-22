小米 17 Ultra 外觀公開！聖誕節小米、Leica「共創」新旗艦壓軸登場

2025 年的最後一款旗艦手機小米 17 Ultra 剛剛確定會於 12 月 25 日晚 7 點發佈，官方在宣佈該消息的同時也公開了新機的外觀。整體的設計語言仍延續了前代，或者說 Android 主流影像旗艦的風格，所有後置相機都被放在一個大圓形之中。細節上有了點微小變化，裝置的側面變得更平，按鍵形狀有變而且改成了各自獨立的樣式。

目前小米放出了三種配色的宣傳圖，除常規的黑、白兩色外，這次還有頗吸睛的「星空綠」版本。不過坊間傳聞仍有一個更特別的設計尚未公佈，它可能繼承小米 15 Ultra 的拼接式背蓋，但更關鍵是機身上會出現 Leica 標誌性的紅標。在此之前，有紅標的 Leica 聯名產品是不得保留合作方原標的。但因為這次小米跟 Leica 達成了新的「戰略共創」合作，情況或許會發生變化喔。

小米 17 Ultra

說到合作，兩家公司此番聯手為小米 17 Ultra 打造了新一代 1 英寸主相機和 Leica APO 潛望遠攝。後者以低色散、高解析力聞名，是 Leica 光學實力的標竿之一。

