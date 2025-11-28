小米 17 Ultra 曝光，後置竟然只有三鏡頭？？

文章來源：Qooah.com

XiaomiTime 發佈最新博文，分享了關於小米 17 Ultra 手機的最新消息。表示該裝置的內部開發代號為「哪吒」（Nezha），並展示了手機的背面渲染圖。

可以看到，小米 17 Ultra 後置鏡頭模組設計沿用的小米 15 Ultra 標誌性的圓形相機模組。但其中原本第四個鏡頭的位置被一個特殊傳感器取代，鏡頭數量從4個變為3個。

目前有信息源透露，小米以「哪吒」為代號，進行了多種傳感器配置測試。分別為 nezha_sunny_ov50m_front、nezha_sunny_ov50m_ultra、nezha_sunny_s5kjn5_tele、nezha_s5kjn5_ultra、nezha_semco_ovx10500u_wide、nezha_semco_s5khpe_tele。

目前預計小米 17 Ultra 的配置為，搭載高通 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，預裝 HyperOS 3.0系統。國際版本機型將支援衛星通信功能。拍攝方面，採用前置 5000萬像素的 OV50M 傳感器單鏡，後置 5000萬像素的 OVX10500U 傳感器主鏡 + 2億像素 S5KHPE 傳感器長焦鏡頭 + 5000萬像素的 OV50M 或 S5KJN5 傳感器超廣角鏡頭。