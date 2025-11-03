低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
小米 17 Ultra 爆料：2億像素潛望長焦+「冇得輸」秘密武器，頂配獨佔雙衛星通訊!
日前據知名數碼博主「數碼閒聊站」透露，小米新一代旗艦手機 17 Ultra 已正式備案，將推出兩個版本，型號分別為 2512BPNDAC 與 25128PNA1C。全系列均支援 UWB 超寬頻技術，而高配版本更獨家搭載「天通一號衛星通話」與「北斗短報文衛星短信」雙衛星通信系統。
據「數碼閒聊站」透露，配備雙衛星通信技術後，小米 17 Ultra 即使處於沙漠、遠洋等完全無地面網絡信號的極端環境，依然能夠透過衛星網絡維持對外聯繫。用戶不僅可以接聽和撥打衛星電話，還能自由編輯並收發衛星訊息，大幅提升在緊急狀況或特殊場景下的安全保障，為戶外探索與專業應用帶來突破性的通信體驗。
外觀設計方面，小米 17 Ultra 正面預計搭載一塊 1.5K 解析度的直屏幕，採用被稱為「超級像素」的新一代國產面板。機身背面則採用醒目的大圓形鏡頭模組設計，並未配備副屏，整體造型簡約而具辨識度。影像系統方面，新機將配備 5000 萬像超大底主鏡頭，以及高達 2 億像的潛望式長焦鏡頭，更支援長焦微距拍攝功能，並進一步優化了動態範圍表現，攝影能力值得期待。
其他配置方面，小米 17 Ultra 將搭載高通第五代驍龍 8 至尊版旗艦平台，性能表現強勁。同時也支援無線充電、高等級防水防塵，並內建大容量「小米金沙江電池」，續航能力有所保障。據了解，這款全新旗艦預計將於農曆春節前正式發表!
