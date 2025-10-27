江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
小米 17 Ultra 相機配置詳情洩露
小米已經發佈了 17、17 Pro 和 17 Pro Max，然而其最新旗艦系列中仍然缺少一位成員——17 Ultra。該手機的正式發佈時間尚不明朗，但根據以往經驗，小米 15 Ultra 於今年二月正式亮相（小米跳過了 16 這個數字，以便與 Apple 的產品命名方案相匹配）。近日，有關小米 17 Ultra 相機的更多細節在中國曝光。
根據 Digital Chat Station 在微博上的消息，17 Ultra 將配備一個全新的 5,000 萬像素主相機，支持更好的感應器變焦，並且在多個變焦級別之間表現出色，幾乎可達到潛望鏡變焦相機的焦距。此外，新相機的解析度將達到 2 億像素，並具備遠攝微距能力及多焦點無損變焦。消息來源還指出，這兩款新相機的動態範圍將非常高。
先前的傳聞聲稱，小米 17 Ultra 的後置相機總共將有四個，除了潛望鏡遠攝相機外，其他三個均為 5,000 萬像素。但目前尚不清楚 17 Ultra 是否會借用 17 Pro 和 Pro Max 的後屏設計，因為其更大的相機需要更多的空間。
