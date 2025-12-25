焦點

專訪︱港產「女忍者」黃敏婷苦練七年奪世一

Yahoo Tech HK

小米 17 Ultra 超絕 Leica 味：經典紅標加身、機械變焦環玩轉 2 億像素連續光學變焦

標準版人民幣 6,999 元起，Leica 特別版要加 7,999 元。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
小米 17 Ultra 超絕 Leica 味：經典紅標加身、機械變焦環玩轉 2 億像素連續光學變焦
小米 17 Ultra 超絕 Leica 味：經典紅標加身、機械變焦環玩轉 2 億像素連續光學變焦

2025 年小米推新機的節奏太快，聖誕節還沒過完，他們今年的第二款 Ultra 旗艦 — 小米 17 Ultra 就在剛剛正式降臨了。新機整體的設計語言仍延續了前代，或者說 Android 主流影像旗艦的風格，所有後置相機都被放在一個大圓形之中。細節上有了點微小變化，裝置的側面變得更平，按鍵形狀有變而且改成了各自獨立的樣式。

小米 17 Ultra 標準版
小米 17 Ultra 標準版

在預熱期間，廠方就透露小米 17 Ultra 會分為標準版和 Leica 特別版。前者共有黑、白、紫、綠四種配色可選，其中綠色款最為特別，融合了透明玻璃纖維與礦石顆粒的背蓋的確能如名字那樣給人「星空」的感覺。標準版的重量和厚度分別為 224g 和 8.29mm，機身具備 IP 66 / 68 / 69 防塵防水機能。

廣告
小米 17 Ultra by Leica
小米 17 Ultra by Leica

而 Leica 特別版則採用了拼接式設計，靈感來自 Leica M 系列相機。其後背結合了玻璃纖維與荔枝紋素皮，有黑、白兩色可選，中框還加上了模仿 Leica 鏡頭紋理的滾花。不僅如此，其相機區周圍還設有一圈機械式轉環，它能調節變焦、對焦、白平衡或曝光補償，讓手機拍攝也多了幾分儀式感。

小米 17 Ultra by Leica 機械轉環
小米 17 Ultra by Leica 機械轉環

至於相機本身的硬體，小米 17 Ultra 全系配有 50MP 自拍相機。後攝系統從前代的超廣角、廣角、等效 70mm 望遠（3X）加 100mm 望遠（4.3X）方案，變成了超廣角、廣角加 75mm-100mm 連續光學變焦遠攝的組合。其中廣角相機選用了 1 英寸 50MP「光影獵人 1050L」感光器，主打 LOFIC 高動態技術，輔以 23mm f/1.67 光學防震鏡頭。超廣角相機也是 50MP，鏡頭焦距 14mm 光圈 f/2.2，視角達到 115 度也有 5cm 微距模式。

小米 17 Ultra 相機結構
小米 17 Ultra 相機結構

新的連續光變長焦相機獲得了 Leica APO 認證，在抑制紫邊、提升色彩純淨度等方面都有針對性加強。它配備了 1/1.4 英寸的 200MP 感光元件，同時搭載由 3 片玻璃（在手機中罕見）、5 片塑膠鏡片組成的雙浮動鏡組，號稱一鏡「全覆蓋四大黃金人像焦段」（75mm、85mm、90mm 和 100mm）。其光圈變化範圍是 f/2.39-f/2.96，同時支援 30cm 長焦微距。而在功能方面，Leica 特別版有獨享的「Leica 一瞬」模式。它提供了 3:2 構圖、Leica M9 CCD 畫質、Leica M3 + MONOPAN 50 黑白膠片畫質，帶你重溫 Leica 經典。

小米 17 Ultra 標準版
小米 17 Ultra 標準版

小米 17 Ultra 不意外是基於 Qualcomm 最新的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器打造，同時有 LPDDR5X RAM 和 UFS 4.1 儲存。其正面為一片 6.85 吋平面 OLED，和小米 17 Pro Max 一樣都是 Real RGB 排列，能讓名義上的 1.5K 解析度達到顯示精細度媲美 2K 的效果，同時功耗還低於常規 1.5K 螢幕。這片面板有 120Hz LTPO，峰值亮度 3,500 nit，同時設有屏下超聲波指紋模組。除此之外，裝置還內建有支援 100W 有線、50W 無線快充的 6,800mAh 電池，並且支援 UWB 和 USB 3.2 Gen2。

小米 17 Ultra 標準版
小米 17 Ultra 標準版

小米 17 Ultra 標準款可選 12+512、16+512 和 16+1T 型號，售價 6,999、7,499 和 8,499 人民幣。小米 17 Ultra by Leica 則有 16+512 和 16+1TB 兩檔配置，價格分別是 7,999 和 8,999 人民幣，附帶含保護殼、鏡頭蓋、掛繩、擦鏡布的專屬禮盒。新機目前已在內地預售，其他地區上市資訊未定。但根據坊間傳聞，Leica 版後續在中國以外可能會以 Leitz Phone 4 的形式推出，沒錯，就是那個 Leica 和 Sharp 已經出過 3 代的「親兒子」系列。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

Yahoo新聞專題報道

其他人也在看

iPhone 摺埋咗喇！新影片曝「iPhone Fold」全貌：似 iPhone Air、4.5mm 無摺痕

iPhone 摺埋咗喇！新影片曝「iPhone Fold」全貌：似 iPhone Air、4.5mm 無摺痕

年關將至，人們討論 iPhone 17 系列的熱情已然下降，是時候展望未來的 iPhone、迎接新一輪爆料了。曾遭 Apple 提告的 YouTuber Jon Prosser 今日分享了「iPhone Fold」的清晰渲染影片，讓大家對傳說中首款 Apple 摺機的期待可以變得更為具象一點。

Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
中美AI模型僅差3至6個月

中美AI模型僅差3至6個月

中美人工智能競賽激烈，高盛近日發表報告表示，中國AI模型與美國的差距已經縮短到3至6個月，美國的文本或多模態基礎模型每次更新後仍然維持領先地位，但通常接下來的3至6個月，中國的AI模型便會追趕並縮小差距。

信報財經新聞 ・ 1 天前
本地｜醫健通「跨境健康紀錄」功能即日起擴展至全港約630萬用戶

本地｜醫健通「跨境健康紀錄」功能即日起擴展至全港約630萬用戶

醫務衞生局公布，醫健通流動應用程式的「跨境健康紀錄」功能即日起，由目前限於合資格使用醫療券的長者，擴展至全港約630萬醫健通用戶，便利更多市民安全地於指定境外醫療機構，跨境使用電子健康紀錄，以獲得更連貫的醫療服務。 由即日起，全港所有醫健通用戶在20間指定境外醫療機構接受診症前，可預先透過醫健通流動應用程式的「跨境健康紀錄」功能，申請過去3年存放在醫健通的電子健康紀錄，用戶隨即會在流動應用程式收到「申請二維碼」和「密碼二維碼」。用戶在指定醫療機構求診時，可向當地醫護人員展示二維碼，讓其在指定網絡瀏覽器上開啟及瀏覽相關健康紀錄，以助診斷和治療。指定醫療機構每次取覽時，用戶均會透過選擇的通訊方式，例如手機短訊或電郵收到通知，以保障個人醫健通戶口的資料私隱及安全。用戶亦可透過流動應用程式的「照顧者」功能，為家人申請使用服務。 醫衞局發言人說，因應香港市民在粵港澳大灣區使用醫療服務的情況越趨普遍，政府一直與內地相關部門及醫療機構緊密溝通，今次擴展「跨境健康紀錄」功能的受惠對象至全港市民，是推動跨境醫療協作的重要里程碑。 市民如欲了解更多「跨境健康紀錄」功能的詳情，可瀏覽醫健通專題網站或致電熱線

Fortune Insight ・ 1 天前
小米17 Ultra 影像規格解密，人像夜拍樣張公開

小米17 Ultra 影像規格解密，人像夜拍樣張公開

文章來源：Qooah.com 小米 17 Ultra 將正式亮相，這款新機在影像規格上迎來重磅升級，尤其在人像拍攝領域帶來突破性體驗。 作為小米迄今最薄的 Ultra 機型，其機身厚度僅 8.29mm，搭配後置小型化相機 DECO 與正面超大 R 角 2D 直屏，不僅握持手感舒適不擋手，整體設計也更為簡約精緻。影像核心規格上，新機主鏡採用與 LEICA 合作的 1 吋光影獵人 1050L 傳感器，搭載 LOFIC 超高動態技術，為畫質表現打下堅實基礎。 1 of 8 長焦部分的升級堪稱亮點，小米 17 Ultra 搭載行業首款 LEICA APO 光學認證手機鏡頭，配備 3G+5P 光學變焦鏡組與 1/1.4″ 大底，支援 2 億像素光學變焦。更值得稱道的是，它實現了 75mm、85mm、90mm、100mm 四大黃金人像焦段全覆蓋，且支援全焦段 2 億像素光學直出，通過連續光變技術達成無損變焦效果，這一獨家技術預計 2026 年將僅小米專屬使用。 官方公佈的夜景人像樣張充分展現了其強大實力，畫面純淨度高，意境十足，自然的虛化效果讓主體突出，背景過渡柔和。從參數來看，不同焦段下的樣張均

Qooah.com ・ 1 天前
Samsung 公佈新一代 Odyssey 電競顯示器，主打 6K 裸眼 3D 仲有 1,040Hz 超高更新率

Samsung 公佈新一代 Odyssey 電競顯示器，主打 6K 裸眼 3D 仲有 1,040Hz 超高更新率

每年的老規矩，Samsung 又搶在 CES 2026 開幕前先聲奪人，一口氣預告 2026 年 Odyssey 電競螢幕陣容。

Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
簡訊：直播服務遭攻擊 快手股價受壓

簡訊：直播服務遭攻擊 快手股價受壓

視頻平台快手科技（1024.HK）周二表示，應用程序的直播功能前一晚約10時遭受攻擊，迫使平台暫停服務。據財新報道，此次攻擊針對直播內容審核功能，色情內容在直播平台短暫泛濫。 快手錶示已完成系統修復，應用程序直播功能正逐步恢復。公司補充，快手App其他服務未受此次事件影響。快手聲明：「公司強烈譴責黑客的違法犯罪行為，已就上述事宜向公安機關報警並向相關部門報告。」 直播業務是快手三大支柱之一，第三季度貢獻27%的營收。作為中國頭部視頻內容平台，公司日均活躍用戶超4億。 受此消息影響，快手股價周二下跌3.5%；周三小幅回升，午間休市時漲幅達0.4%。 陽歌 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊，請點擊這裏

The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 1 天前
2025 回顧｜你跟 ChatGPT 談了多少心事？OpenAI 推出「Your Year with ChatGPT」！一鍵生成年度 AI 紀錄（附開啟教學）

2025 回顧｜你跟 ChatGPT 談了多少心事？OpenAI 推出「Your Year with ChatGPT」！一鍵生成年度 AI 紀錄（附開啟教學）

2025 回顧｜你跟 ChatGPT 談了多少心事？OpenAI 推出「Your Year with ChatGPT」！一鍵生成年度 AI 紀錄（附開啟教學）

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
小儀聖誕節宣布已婚：令我人生下半場更精彩

小儀聖誕節宣布已婚：令我人生下半場更精彩

早前離開商台的55歲阮小儀出名是單身貴族，日前在另一節目中更大談「單身焦慮」，想不到她今日（25日）即趁聖誕節報喜，宣布已婚嫁作人妻！

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
大埔宏福苑五級火｜17層火海狂奔！救命恩人菲傭Vame僅2週遭解僱：我很愛那個嬰兒，但這並不足夠。

大埔宏福苑五級火｜17層火海狂奔！救命恩人菲傭Vame僅2週遭解僱：我很愛那個嬰兒，但這並不足夠。

大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑五級火不僅是香港社會的一宗嚴重災難，更揭示了不少人性與法律之間的艱難抉擇。一名在宏福苑服務近一年的菲律賓籍外傭Vame的經歷，近日引起全城關注。她在大火當天發現發生火災後，迅速反應帶同僱主家中的男嬰及男嬰祖母，從居住的宏泰閣17樓跑下樓逃生。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：

Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
Lisa演唱會熱舞太火辣！「穿透視裝頂胯、開腿」　網友開戰：不良示範

Lisa演唱會熱舞太火辣！「穿透視裝頂胯、開腿」　網友開戰：不良示範

韓女團BLACKPINK成員Lisa近期展開世界巡迴演唱會，然而因為舞台表演尺度較大，引發爭議。演出中的舞蹈設計與服裝造型，在網路上掀起正反兩極的評價，有人認為是一種藝術表現，也有人質疑過度帶有性暗示。

姊妹淘 ・ 1 天前
愛回家｜回顧16位已離家經典角色 Mandy承諾隨時Ready？

愛回家｜回顧16位已離家經典角色 Mandy承諾隨時Ready？

TVB處境劇《愛． 回家》系列於2017年閞播至今，堪稱長壽劇，陪伴唔少觀眾成長。劇組不時加入新角色，以配合演員檔期、離巢以及劇情需要，但當然新人加入，自然有舊人離開劇組，有些更是靜悄悄地被離開。下文與你回顧16位已離開《愛． 回家》嘅經典角色。

Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
黃翠如蕭正楠兒子「蕭哈哈」賣萌　平安夜化身小聖誕樹迷倒全網民：勁可愛

黃翠如蕭正楠兒子「蕭哈哈」賣萌　平安夜化身小聖誕樹迷倒全網民：勁可愛

44歲黃翠如與48歲蕭正楠於2018年結婚，今年3月誕下兒子「蕭哈哈」，不時在社交平台分享兒子的成長過程，蕭哈哈的可愛模樣擄獲不少粉絲。適逢出生後首個聖誕節，黃翠如在平安夜（12月24日）把兒子打扮成小小聖誕樹，發布相片指：「平安夜，添加了一棵小樹🎄，只是小樹不太合作，變成期間限定半小時🌈，祝快樂❤️」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
78歲林子祥面色蠟黃頸部滿佈深色斑點 健康狀況惹網民關注

78歲林子祥面色蠟黃頸部滿佈深色斑點 健康狀況惹網民關注

78歲殿堂級歌手林子祥與64歲老婆葉蒨文（Sally）《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會》日前喺武漢舉行，佢哋難得去到當地，當然要到訪老字號餐廳品嘗武漢美食「過早九宮格」早餐啦！不過拍攝片段出街後，有網民留意到林子祥面色及頸部滿佈密集嘅深色斑點，令網民擔心其健康狀況。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
洪天明周家蔚全家移居深圳　棄大埔2000呎獨立屋　親自搬重物呻：這輩子不想再搬家

洪天明周家蔚全家移居深圳　棄大埔2000呎獨立屋　親自搬重物呻：這輩子不想再搬家

51歲洪天明近年亦長駐內地發展，與定居香港的42歲太太周家蔚（Janet）因長期分隔兩地，夫婦結婚13年來屢傳婚變。周家蔚前日在小紅書發布影片，宣布「我們從香港來到深圳啦✌️」，更乘機「曬恩愛」，指丈夫在搬屋過程中親力親為，形容一家人同甘共苦，又指「我這一輩子都不想再搬家了！」

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
錦綉花園麥當勞|可能係香港最靚嘅麥當勞？對住天鵝湖景歎漢堡＋2大新張優惠碼

錦綉花園麥當勞|可能係香港最靚嘅麥當勞？對住天鵝湖景歎漢堡＋2大新張優惠碼

麥當勞又有新搞作！今次不是出新包，而是新店環境靚到令人以為去了歐洲？剛剛進駐元朗錦綉花園的全新麥當勞，被網民譽為「全港最靚景M 記」。新店不但24小時營業，更坐擁無敵湖景，甚至會有天鵝游過！為了慶祝新張，官方推出 2 大限定優惠，即睇內文攞 Coupon 兼睇打卡位！

Yahoo Food ・ 9 小時前
北海道溫泉沙丁魚屍滿池！ 水無海濱臭味牆海洋末日！

北海道溫泉沙丁魚屍滿池！ 水無海濱臭味牆海洋末日！

15日下午，函館南部海岸先發現沙丁魚屍堆積如山，海浪一推直接進水無海濱溫泉，這天然露天池本來靠潮汐換水，結果變成魚屍收集器。

Japhub日本集合 ・ 7 小時前
食客發帖指去大鴻輝食飯要帶滅火筒 網民：唔去最安全

食客發帖指去大鴻輝食飯要帶滅火筒 網民：唔去最安全

近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，分享自己到荃灣大鴻輝中心用餐時的一個「保命習慣」，直言：「每次去大鴻輝食飯，我都會帶住支滅火筒喺身，我覺得大家都應該要咁做」。帖文一出隨即引起網民熱烈討論，不少網民半認真半搞笑回應，反映出大家對大鴻輝安全問題的高度關注與憂慮。

Yahoo Food ・ 1 天前
港人日本「一抽入魂」引爆「玉桂狗焗爐之亂」｜海外選購電器安全及注意事項全攻略

港人日本「一抽入魂」引爆「玉桂狗焗爐之亂」｜海外選購電器安全及注意事項全攻略

臨近聖誕長假期，大批香港人已經搶先「返鄉下」飛到日本旅遊，東京、大阪、福岡到處都聽到廣東話。而在社交平台 Threads 上，突然被一班身在日本旅遊的港人洗版，全部都為同一件事「頭痕」——抽中「玉桂狗一番賞」頭獎焗爐！

28Hse.com ・ 1 天前
《我和春天有個約會》4大女主角將激罕合體 網民極期待：天哪 我的童年

《我和春天有個約會》4大女主角將激罕合體 網民極期待：天哪 我的童年

《我和春天有個約會》為經典作品之一，備有舞台劇、劇集及電影。亞視劇集《我和春天有個約會》就是改編自1992年同名舞台劇劇本，為當年亞視收視最好嘅劇集之一。《我和春天有個約會》由鄧萃雯、萬綺雯、商天娥及蔡曉儀領銜主演。劇情背景發生喺上世紀70年代，講述4個歌女悲喜交織嘅舞台人生。近日，東方衛視宣布跨年晚會將邀請到《我和春天有個約會》4位女主角萬綺雯、鄧萃雯、商天娥、蔡曉儀相聚跨年晚會，唔少網民都表示非常期待，紛紛留言：「天哪，我的童年」、「這絕對是7080後的回憶」、「啊啊啊我小時候追幾遍的劇」、「哇！到時候看個回放」、「要哇塞一下了」、「童年回憶」、「以前的港劇是真好看」等等。又有唔少網民大讚萬綺雯保養得宜：「萬倚雯吃了多少防腐劑啊」、「萬綺雯怎麼還是這麼漂亮」、「雯雯真的好年輕」、「萬綺雯沒怎麼變」、「萬綺雯不是吧，還這麼年輕漂亮？」、「萬二蚊（萬綺雯）贏很大」等等；亦有網民指東方衛視十分厲害，估唔到可以請到蔡曉儀。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
若失去「鎂」美國只有六個月決定是否開戰！國防部：之後恐失去作戰能力

若失去「鎂」美國只有六個月決定是否開戰！國防部：之後恐失去作戰能力

美國長期高度依賴中國供應的關鍵戰略材料「鎂」，如今出現本土重啟生產契機。專家警告，一旦鎂供應遭切斷，美國國防、航太與汽車產業恐在數週內癱瘓，美國政府正研擬以融資、採購與門檻機制全面降低風險。

鉅亨網 ・ 1 小時前