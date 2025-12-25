小米 17 Ultra 超絕 Leica 味：經典紅標加身、機械變焦環玩轉 2 億像素連續光學變焦

2025 年小米推新機的節奏太快，聖誕節還沒過完，他們今年的第二款 Ultra 旗艦 — 小米 17 Ultra 就在剛剛正式降臨了。新機整體的設計語言仍延續了前代，或者說 Android 主流影像旗艦的風格，所有後置相機都被放在一個大圓形之中。細節上有了點微小變化，裝置的側面變得更平，按鍵形狀有變而且改成了各自獨立的樣式。

小米 17 Ultra 標準版

在預熱期間，廠方就透露小米 17 Ultra 會分為標準版和 Leica 特別版。前者共有黑、白、紫、綠四種配色可選，其中綠色款最為特別，融合了透明玻璃纖維與礦石顆粒的背蓋的確能如名字那樣給人「星空」的感覺。標準版的重量和厚度分別為 224g 和 8.29mm，機身具備 IP 66 / 68 / 69 防塵防水機能。

小米 17 Ultra by Leica

而 Leica 特別版則採用了拼接式設計，靈感來自 Leica M 系列相機。其後背結合了玻璃纖維與荔枝紋素皮，有黑、白兩色可選，中框還加上了模仿 Leica 鏡頭紋理的滾花。不僅如此，其相機區周圍還設有一圈機械式轉環，它能調節變焦、對焦、白平衡或曝光補償，讓手機拍攝也多了幾分儀式感。

小米 17 Ultra by Leica 機械轉環

至於相機本身的硬體，小米 17 Ultra 全系配有 50MP 自拍相機。後攝系統從前代的超廣角、廣角、等效 70mm 望遠（3X）加 100mm 望遠（4.3X）方案，變成了超廣角、廣角加 75mm-100mm 連續光學變焦遠攝的組合。其中廣角相機選用了 1 英寸 50MP「光影獵人 1050L」感光器，主打 LOFIC 高動態技術，輔以 23mm f/1.67 光學防震鏡頭。超廣角相機也是 50MP，鏡頭焦距 14mm 光圈 f/2.2，視角達到 115 度也有 5cm 微距模式。

小米 17 Ultra 相機結構

新的連續光變長焦相機獲得了 Leica APO 認證，在抑制紫邊、提升色彩純淨度等方面都有針對性加強。它配備了 1/1.4 英寸的 200MP 感光元件，同時搭載由 3 片玻璃（在手機中罕見）、5 片塑膠鏡片組成的雙浮動鏡組，號稱一鏡「全覆蓋四大黃金人像焦段」（75mm、85mm、90mm 和 100mm）。其光圈變化範圍是 f/2.39-f/2.96，同時支援 30cm 長焦微距。而在功能方面，Leica 特別版有獨享的「Leica 一瞬」模式。它提供了 3:2 構圖、Leica M9 CCD 畫質、Leica M3 + MONOPAN 50 黑白膠片畫質，帶你重溫 Leica 經典。

小米 17 Ultra 標準版

小米 17 Ultra 不意外是基於 Qualcomm 最新的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器打造，同時有 LPDDR5X RAM 和 UFS 4.1 儲存。其正面為一片 6.85 吋平面 OLED，和小米 17 Pro Max 一樣都是 Real RGB 排列，能讓名義上的 1.5K 解析度達到顯示精細度媲美 2K 的效果，同時功耗還低於常規 1.5K 螢幕。這片面板有 120Hz LTPO，峰值亮度 3,500 nit，同時設有屏下超聲波指紋模組。除此之外，裝置還內建有支援 100W 有線、50W 無線快充的 6,800mAh 電池，並且支援 UWB 和 USB 3.2 Gen2。

小米 17 Ultra 標準版

小米 17 Ultra 標準款可選 12+512、16+512 和 16+1T 型號，售價 6,999、7,499 和 8,499 人民幣。小米 17 Ultra by Leica 則有 16+512 和 16+1TB 兩檔配置，價格分別是 7,999 和 8,999 人民幣，附帶含保護殼、鏡頭蓋、掛繩、擦鏡布的專屬禮盒。新機目前已在內地預售，其他地區上市資訊未定。但根據坊間傳聞，Leica 版後續在中國以外可能會以 Leitz Phone 4 的形式推出，沒錯，就是那個 Leica 和 Sharp 已經出過 3 代的「親兒子」系列。

