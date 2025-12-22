小米 17 Ultra 首批相機樣張曝光，搭載 5,000 萬像素 1 吋 OmniVision 感光元件

Xiaomi 17 Ultra 將於 12 月 25 日在中國正式發佈，現在我們已經獲得了這款備受期待的旗艦手機的首批攝影樣張。該設備將搭載全新的 1 吋 OmniVision Light Hunter 1050L 主傳感器，具備 5,000 萬像素和 f/1.67 光圈，並且配備了 Leica 光學系統。

該傳感器還確認採用 Lateral Overflow Integration Capacitor (LOFIC) 技術。LOFIC 傳感器以其增強的動態範圍和改進的噪聲減少特性著稱。這將有助於 Xiaomi 17 Ultra 在低光環境中表現出色，能夠提供更準確的光影細節，並且減少過曝情況。

Xiaomi 方面分享了一組來自 17 Ultra 主攝像頭的樣張，這些照片展現了優秀的色彩還原、準確的細節以及卓越的動態範圍。這些樣張顯示了該設備在各種拍攝條件下的能力，特別是在光線不足的情況下。

特性 詳細資訊 主傳感器 1 吋 OmniVision Light Hunter 1050L (5,000 萬像素) 光圈 f/1.67 光學系統 Leica 光學

