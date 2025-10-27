小米 HyperOS 3 全球發佈啟動

小米於九月開始招募全球版 HyperOS 3 的測試者，現在已宣布該軟件的全球推廣工作已經分階段展開，針對特定用戶。根據小米 HyperOS 的官方賬號，HyperOS 3 的全球推廣已經正式啟動，首批用戶是小米 15T 系列。該公司透露，更新將會以分階段的方式提供給用戶。據推測，報名參加全球 Beta 測試計劃的小米 15T 和 15T Pro 用戶將會是首批獲得穩定版 HyperOS 3 的用戶。

在中國，小米 15 系列和 Redmi K80 系列已經率先獲得穩定更新。小米 15T 5G 的用戶也將能夠體驗到這一全新的操作系統。

