小米 HyperOS 4 前瞻，將完全清除 MIUI 歷史殘留代碼

2026 年下半年，小米將正式推出澎湃 HyperOS 4 操作系統，其中 8 月發佈的版本將成為首個徹底清除 MIUI 殘留代碼的迭代產品，標誌著澎湃 OS 徹底擺脫 MIUI 衍生身份，邁入完全獨立發展的新階段。

這一突破並非一蹴而就。在當前的澎湃 HyperOS 3.1 版本中，小米已啓動階段性剝離計劃，在天氣、相簿等系統模塊中率先移除 MIUI SDK，為後續全面革新奠定基礎。同時，澎湃 HyperOS 3.1 還展開前瞻性技術嘗試，採用 Google Flutter 工具包與 Rust 語言重構核心應用，推動系統向模塊化架構轉型。

澎湃 HyperOS 4 將延續這一技術路線，通過 Flutter 引擎實現全系統分區 UI 渲染與邏輯穩定性的標準化，徹底取代碎片化的 Java/Kotlin 遺留結構，從底層解決 Android 系統卡頓與碎片化的長期痛點。隨著所有歷史殘留代碼被清除，系統將卸下沈重包袱，流暢度與響應速度有望實現質的飛躍。

此次升級最大的受益者當屬使用老舊機型及中低階裝置的用戶。新系統將徹底消除臃腫的遺留進程，有效緩解低階處理器在RAM緊張環境下的資源瓶頸，即便硬件性能受限，也能為用戶帶來大幅提升的流暢使用體驗。

從代碼層面的逐步清理到核心架構的深度重構，澎湃 HyperOS 4 的到來不僅是一次常規系統迭代，更是小米在操作系統領域的一次關鍵革新，成功與否還需要時間考驗。